Sport Taranto, Confapi: “Il PalaMazzola diventi casa per le squadre”

L’ auspicio dell’ associazione è che il Palazzetto di via Cesare Battisti, possa essere di nuovo fruibile e attende che il Comune ultimi l’istruttoria finalizzata all’assegnazione della gestione dell’impianto

Per CONFAPI Taranto lo sport è uno dei fattori su cui puntare per la diversificazione economica del territorio.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non solo hanno ampliato la conoscenza di Taranto a livello internazionale, ma hanno anche confermato che è una città con una grande vocazione sportiva e, del resto, la sua recentissima investitura come Capitale Mediterranea dello Sport 2027 lo dimostra ampiamente. Gli impianti – fa sapere Confapi – realizzati e riqualificati grazie alla manifestazione che lo scorso agosto per due settimane ha visto impegnati migliaia di atleti ed attirato spettatori da tantissimi Paesi sono pronti per essere utilizzati, ma non ancora per essere gestiti, come il rinnovato PalaMazzola.



Per la gestione di questa struttura – affermano – anche un’azienda iscritta a CONFAPI Taranto ha presentato nei mesi scorsi la propria manifestazione di interesse partecipando all’avviso per il partenariato pubblico-privato formulato del Comune, però a tutt’oggi non è stata adottata alcuna decisione in merito. Sicuramente ciò è dovuto al fatto che le analisi tecniche ed economiche della documentazione da parte dell’Amministrazione civica non sono state ultimate, ma intanto il tempo passa e per quelle società che partecipano ai campionati di varie discipline sportive (basket, volley, futsal) significa allenarsi e disputare i rispettivi incontri in sedi diverse, salvo soluzioni tampone in attesa della riapertura definitiva.



L’auspicio è che al più presto la situazione possa sbloccarsi per consentire alle squadre tarantine di avere una “casa” e giocare davanti ai propri sostenitori. Da parte di CONFAPI Taranto, associazione datoriale sempre attenta e disponibile a fornire il proprio contributo per supportare iniziative ed attività intraprese nell’esclusivo interesse del territorio, c’è la volontà di puntare anche sullo sport per il rilancio di una città chiamata a porre in atto una complessa diversificazione economico-industriale.

Un percorso che CONFAPI – concludono -attraverso la cordata di imprese recentemente costituita, vuole affrontare verificando se ci siano i margini per una possibile collaborazione con la “Fondazione del Mediterraneo per lo Sport” nell’ottica di contribuire sia alla creazione di nuovi modelli di gestione nello sport sia a valorizzare gli impianti che sono stati realizzati e riqualificati in occasione dei Giochi del Mediterraneo.