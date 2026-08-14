Statte, consegnati i due impianti sportivi per i Giochi del Mediterraneo

Ecco il palazzetto dello Sport e la pista di atletica nello stadio rinnovato, nel quartiere San Girolamo

Consegnati ufficialmente oggi, dal comune di Statte, i due impianti sportivi realizzati in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo: il palazzetto dello Sport e la pista di atletica nello stadio rinnovato, nel quartiere San Girolamo. Le opere sono state presentate questa mattina dal sindaco Fabio Spada, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Rosalinda Pascucci, all’Assessore allo Sport Andrea Assi e dai rappresentanti della ditta che ha realizzato i lavori.

Il valore complessivo delle infrastrutture, è di 6,5 milioni di euro, con un cofinanziamento di 400 mila euro a carico del bilancio comunale. Le opere, da oggi nella piena disponibilità del comitato organizzatore dei Giochi, nello specifico sono la nuova Palestra di Quartiere, una struttura moderna ed efficiente costruita ex novo, destinata ad ospitare la pallamano femminile e altre discipline indoor, dotata di una capienza di ben 850 posti a sedere per accogliere atleti, tifosi e cittadini; il Campo di atletica e lo Stadio comunale, oggetto di un importante intervento di adeguamento e riqualificazione, con nuovo campo e nuovi spogliatoi, per accogliere gli allenamenti di calcio.

Realizzata anche una nuova area di sosta integrata da circa 400 posti auto, pensata per garantire una gestione fluida della viabilità sia durante i grandi eventi che nell’uso quotidiano post-competizioni.Un traguardo, ha spiegato il sindaco, tagliato a tempo di record, frutto di una stretta e proficua sinergia tra l’amministrazione comunale e la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, smentendo lo scetticismo iniziale e dimostrando la capacità operativa della macchina amministrativa.

«C’era chi non ci credeva, ma oggi dimostriamo con i fatti che gli impegni assunti vengono mantenuti», ha dichiarato il Sindaco Spada. Inserire Statte all’interno del circuito dei Giochi del Mediterraneo significa dare un prestigio internazionale alla nostra città. Ma l’aspetto più importante è ciò che accadrà dopo: queste strutture rimarranno un patrimonio permanente per la nostra comunità, per i nostri giovani. Con la consegna di oggi, Statte conferma il proprio ruolo da protagonista, pronta ad accogliere gli atleti e il pubblico con strutture all’avanguardia. Un ringraziamento per questo va al Commissario straordinario Massimo Ferrarese che ha reso possibile, con la collaborazione sua e di tutta la struttura, questo risultato”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Rosalinda Pascucci, ha sottolineato il valore tecnico e la rapidità dell’intervento:”Completare un’opera da 6,5 milioni in tempi così stretti ha richiesto un impegno imponente da parte degli uffici tecnici e delle imprese, che ringrazio. Consegniamo un polo sportivo moderno, sicuro e dotato di una capienza e di un’area parcheggio da 400 posti capace di fare da volano per l’intera area».