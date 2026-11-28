Arrestato 29enne dai Carabinieri

Rapida operazione dei Carabinieri dopo la rapina messa a segno nella tarda mattinata di ieri 27 novembre ai danni di una gioielleria di Statte. I militari della locale Stazione hanno arrestato un 29enne, ritenuto presunto responsabile di aver partecipato alla commissione del reato.

In particolare nella mattinata di ieri due individui, con il volto parzialmente travisato con cappucci, avrebbero fatto irruzione nell’attività commerciale, minacciando il titolare con un coltello. Durante l’azione, uno dei rapinatori avrebbe immobilizzato il proprietario al termine di una colluttazione, mentre il complice si sarebbe impossessato di alcuni monili esposti in vetrina.

Subito dopo, i due si sarebbero allontanati a piedi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri della stazione di Statte. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati e dalla collaborazione tecnica della Polizia Locale, i militari dell’Arma hanno immediatamente raccolto elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili. Le successive ricerche hanno poi portato i carabinieri a rintracciare uno dei sospettati nel territorio di Taranto, dove si sarebbe allontanato dopo la commissione del reato.