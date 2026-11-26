L’immobile di Vico Novelune consegnato ad Adisu Puglia. Si, ma solo sulla carta. Perché la disponibilità degli uffici, a distanza di alcuni mesi, non c’è ancora. Quelli del Patrimonio comunale cosa dicono? L’ennesimo esempio di buona politica…

Lo scorso luglio l’amministrazione Bitetti ha consegnato ad Adisu Puglia lo studentato di vico Novelune. O così sarebbe dovuto avvenire. Il progetto, approvato durante il governo dell’ex sindaco Rinaldo Melucci e finanziato con le risorse del CIS, ha previsto la riqualificazione dell’immobile di via Garibaldi (in Città Vecchia) da destinare agli studenti tarantini. Tuttavia, sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto, dal momento che, dopo gli opportuni collaudi, gli uffici avrebbero dovuto essere utilizzati dagli impiegati dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, come era stato annunciato dalla stampa. Cosa che, invece, come riferiscono a CosmoPolis, non sarebbe accaduta.

Cosa sarebbe successo (?)

Il trasferimento avrebbe dovuto articolarsi in due fasi. La prima prevedeva la consegna dell’immobile agli uffici di Adisu Puglia, per consentire il trasferimento del personale amministrativo. Tuttavia, sembrerebbe che l’edificio sia stato consegnato solamente dalla Direzione Lavori pubblici all’Ufficio Patrimonio del Comune di Taranto.

Adisu, invece, starebbe ancora attendendo le chiavi per poter avviare immediatamente il trasferimento dei propri uffici. Ciò consentirebbe, al tempo stesso, il completamento degli arredi e il conseguente accoglimento degli studenti. Si ricordi, infatti, che l’immobile conta ventidue posti letto, distribuiti in camere doppie e singole, due ampie sale che dovrebbero essere adibite a proiezioni e conferenze, laboratori didattici, una mensa e spazi destinati alle attività di studio. Sono anche presenti un patio con affaccio su vico Via Nuova e un locale al piano terra, con due aperture su via Garibaldi, il cui utilizzo, come annunciato lo scorso luglio durante la visita all’immobile dalla stampa, dovrebbe essere ancora da definire. Non sarebbe esclusa l’ipotesi di concederlo in locazione per l’apertura di un esercizio pubblico.

Ancora, in quella circostanza era stato comunicato che la stessa Agenzia avrebbe dovuto provvedere anche a rendere agibile l’edificio adiacente allo studentato, anch’esso affacciato su via Garibaldi e destinato a ospitare uffici. Si tratta dell’immobile che, in passato, ha ospitato un centro sociale e nel quale si sarebbe insediato abusivamente un nucleo familiare, per il quale sarebbe stato previsto uno sgombero. Dunque, resta l’interrogativo: perché, a distanza di mesi dagli annunci, tutto sembrerebbe essere ancora fermo? Il personale di Adisu non avrebbe infatti ancora ricevuto la disponibilità dei locali e, di conseguenza, ventidue studenti fuori sede non avrebbero ancora avuto la possibilità di usufruire dei posti letto previsti nella struttura tarantina.