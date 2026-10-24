Taekwondo, la massafrese Emanuela Palmisano è vicecampionessa italiana dopo un anno di stop

di Angelo Nasuto

Dopo un grave infortunio al polso e un lungo percorso di recupero, l’atleta della New Marzial di Mesagne conquista l’argento ai Campionati Italiani FITA Senior Under 21 Kyorugi. Ora punta a tornare in nazionale e a riconquistare il titolo italiano

Emanuela Palmisano, giovane massafrese, è salita di recente agli onori della cronaca sportiva. La studentessa del Liceo sportivo di Palagiano ha conquistato il titolo di vicecampionessa nazionale ai Campionati Italiani FITA Senior Under 21 Kyorugi, disputati in Calabria. Su 800 atleti provenienti da tutta Italia, Palmisano ha conquistato una straordinaria medaglia d’argento nella specifica categoria -73kg Cinture Nere.

Al di là dell’importante risultato raggiunto dalla giovane, la sua è una storia particolare. Già la semplice partecipazione alla competizione ha rappresentato un’affermazione non da poco, considerando la recente e sfortunata esperienza di Emanuela. L’atleta, infatti, è reduce da un pesante infortunio che l’ha tenuta lontana dal tatami per circa un anno. Durante un normale allenamento, si era infortunata al polso della mano sinistra, subendo successivamente un trapianto. Il suo secondo posto rappresenta dunque un punto di partenza per tornare ai massimi livelli raggiunti per diversi anni.

Prima dell’infortunio, Emanuela faceva parte della squadra nazionale di taekwondo e si recava spesso a Roma per i consueti allenamenti con la Federazione Italiana Taekwondo (FITA). L’obiettivo della massafrese è ora quello di rientrare presto nella selezione nazionale, tra le migliori atlete italiane di taekwondo. E presto arriverà l’occasione per raggiungere anche questo traguardo. Tra circa un mese, precisamente il 21 novembre, si terranno altri campionati della stessa categoria, nei quali l’atleta punta a conquistare la medaglia d’oro. In questo modo, potrà riconquistare il titolo di campionessa nazionale, che aveva già conquistato e mantenuto per ben sei volte prima dell’infortunio.

Conoscendo la giovane più da vicino, è importante evidenziare che Emanuela ha anche altri impegni, a partire dalla scuola: frequenta l’ultimo anno del Liceo sportivo di Palagiano e anche tra i banchi ottiene ottimi risultati. Inoltre, ha in mente un progetto di vita che la vede coltivare il sogno di entrare nella Polizia di Stato, anche grazie ai suoi meriti sportivi.

Meriti che ha già conquistato e che potrà continuare a ottenere grazie alla palestra in cui si allena, la New Marzial di Mesagne, guidata dal maestro Roberto Baglivo, classificatasi addirittura al primo posto in Italia ai campionati. In bocca al lupo ad Emanuela per le competizioni di taekwondo e per la vita.