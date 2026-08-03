Talsano–Avetrana, aggiudicato il primo stralcio: al via un’opera da oltre 270 milioni di euro

Il presidente Gianfranco Palmisano: “Un investimento sul futuro del territorio. Ora avanti con il finanziamento dei lotti successivi”

L’aggiudicazione efficace del primo stralcio della direttrice viaria Talsano–Avetrana rappresenta una tappa storica per la provincia di Taranto.

Parliamo di una delle infrastrutture più importanti e strategiche del nostro territorio, un’opera attesa da decenni che oggi entra finalmente nella fase della sua concreta realizzazione. Un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato per 122 milioni di euro e un appalto di oltre 88 milioni di euro, che darà impulso all’economia locale e all’occupazione.

Le parole del Presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano: “Le infrastrutture non sono semplicemente strade: sono il collante di una comunità, perché avvicinano territori, persone e opportunità. Sono il motore dello sviluppo economico, migliorano la competitività delle imprese, sostengono il turismo, valorizzano il versante orientale della provincia e garantiscono collegamenti più sicuri, moderni ed efficienti. Come Presidente della Provincia di Taranto considero questo risultato un passaggio fondamentale di un percorso amministrativo complesso, portato avanti con determinazione e responsabilità. Ringrazio gli uffici provinciali per il lavoro svolto e tutte le istituzioni che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Il nostro impegno continuerà senza sosta affinché anche i successivi lotti vengano finanziati e realizzati. La Talsano–Avetrana non è soltanto un’opera pubblica: è un investimento sul futuro della provincia di Taranto, sulla sua capacità di crescere, attrarre investimenti e offrire nuove opportunità alle comunità che la vivono ogni giorno”.