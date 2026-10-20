Taranto 2036, (Cciaa Brta), Cesareo sul progetto di Ferrarese

All’indomani del lancio da parte del commissario dei Giochi dei Mediterraneo, imprenditore ed attualmente Commissario per i Giochi del Mediterraneo, del progetto “Embrace the Future. Taranto 2036”

La profonda crisi dell’industria siderurgica, la prospettiva tangibile della chiusura dell’area a caldo ed il mandato popolare emerso dalla manifestazione tarantina dello scorso sabato impongono un profondo ripensamento delle strategie di sviluppo per Taranto e per l’intero arco ionico. “In questo complesso scenario, guardo con favore l’impostazione del progetto civico lanciato da Massimo Ferrarese che, mi pare, prende atto delle attuali dinamiche. La mia impressione è che Taranto dovrà affrontare un lungo periodo di declino, anche in esito alla possibile pronuncia della Corte. Se il presente genera legittimi e fondati timori, bene ogni proposta che comincia a pensare al futuro”.

Lo dice Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, all’indomani del lancio da parte di Ferrarese, imprenditore ed attualmente Commissario per i Giochi del Mediterraneo, del progetto “Embrace the Future. Taranto 2036”: “La mia convergenza su iniziative di questo genere – dichiara Cesareo – ha una duplice matrice. Da un lato, di natura personale, come imprenditore abituato a misurarsi con la realtà e con i tempi durissimi dei mercati e degli investimenti; dall’altro in veste istituzionale, quale Presidente di un Ente la cui missione principale è quella di tutelare e promuovere un tessuto produttivo oggi estremamente vulnerabile in un contesto di estrema fluidità. Chiunque analizzi con competenza le dinamiche macroeconomiche e conosca i cicli vitali dei processi di riconversione sa perfettamente che non esistono soluzioni a breve termine. Il territorio entra in un lungo e complesso periodo di crisi e assestamento”.

Per Cesario, promettere risultati immediati è un errore, occorre pianificare il prossimo decennio per avere il tempo fisico e finanziario di modificare i vecchi modelli e resettare gli assetti produttivi e commerciali: “Occorre farlo in modo condiviso, testando le potenzialità ed i fabbisogni territoriali, riunendo tutti a responsabilità. Se Taranto vuole la diversificazione, dobbiamo essere consapevoli che non sarà semplice né rapida e che ne dovremo affrontare insieme i nodi cruciali e talvolta drammatici. È una fase, insomma, nella quale occorre riscrivere l’intera politica economica e industriale di un territorio – sottolinea Cesareo – e non dobbiamo lasciare che contrapposizioni ideologiche e una politica dello shortermismo ci condizionino. Men che meno possiamo permetterci che altri scrivano il copione al nostro posto. Un perimetro civico e apartitico, nel quale si autoconvocano Istituzioni, imprese e rappresentanze, società civile, mondo del lavoro e delle professioni, accademia, mi sembra uno strumento funzionale per iniziare a sollecitare le intelligenze territoriali. È il momento – conclude – di progettare con pragmatismo e rigore la Taranto del prossimo decennio”.