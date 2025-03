Taranto, l’Anfi dona 400 litri di latte alle famiglie bisognose

La sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri consegna beni di prima necessità al Centro Aiuto alla Vita

Un gesto di solidarietà che ha caratterizzato la mattinata del 28 marzo a Taranto, dove la locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi) ha donato circa 400 litri di latte a lunga conservazione e altri beni di prima necessità al Centro Aiuto alla Vita (Cav).

La cerimonia di consegna si è svolta presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Massimiliano Tibollo. Il presidente della Sezione Anfi, maresciallo aiutante Felice Aragona, ha consegnato personalmente i beni al Presidente del Cav, Mario Saliva.

Oltre al latte, la donazione include alimenti per l’infanzia e abbigliamento per bambini, acquistati grazie al contributo generoso dei soci ANFI. L’iniziativa si inserisce in una consolidata tradizione di solidarietà dell’associazione, che già in passato ha sostenuto il Cav con donazioni di vestiario, omogeneizzati e giocattoli.