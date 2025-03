Taranto, Anna Luce D’Amico è la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale

Una provocazione che nasce dall’idea di due professionisti della comunicazione che hanno in comune la provenienza dalla città pugliese o l’amore per la città ionica: Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, founder di Santoro comunicare

Si chiama Anna Luce D’Amico la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale che si presenta ai cittadini per le elezioni amministrative del prossimo maggio a Taranto. Una provocazione che nasce dall’idea di due professionisti della comunicazione che hanno in comune la provenienza dalla città pugliese o l’amore per Taranto: Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, founder di Santoro comunicare.

“Taranto – spiegano in una nota – ha vissuto anni di promesse non mantenute, scelte sbagliate e amministrazioni poco efficaci. Oggi, in un’epoca in cui la tecnologia sta migliorando ogni aspetto della nostra vita, perché non dovrebbe fare lo stesso con la politica?”.

Il nome Anna e il cognome D’Amico sono tra i più diffusi a Taranto e Anna Luce ha qualcosa, osservano, di evocativo. Lei, aggiungono, “non è una politica come le altre. Non ha legami con partiti, lobby o vecchie logiche di potere. Non fa promesse irrealizzabili e non scende a compromessi con i giochi di palazzo. Si concentra su soluzioni, non su scuse”.

Anche il programma per Taranto prenderà forma già dai prossimi giorni, “con il contributo – precisa la nota – di umani esperti in diversi settori” e “attraverso una capillare campagna di ascolto digitale. Le priorità di Anna Luce D’Amico saranno la tutela della salute e dell’ambiente, con decisioni basate su dati scientifici per garantire una bonifica efficace del territorio e una qualità della vita migliore. L’attenzione al lavoro e all’economia si traduce in un piano di sostegno alle piccole imprese, nella promozione di una riconversione industriale sostenibile e in una politica di sviluppo che favorisca l’occupazione senza compromettere la salute pubblica”.

Anna Luce invita “tutti i candidati a misurarsi sui contenuti reali. Non la vedrete guidare un’auto, ma – concludono Tagariello e Santoro – troveremo il modo di farla interagire con le persone”. (Ansa)