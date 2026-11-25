Le zone coinvolte sono il quartiere Tamburi e la Città Vecchia

In seguito alla comunicazione da parte di Acquedotto Pugliese, riguardante la sospensione dell’erogazione idrica dalle 17 di domani, 26 novembre, alle 17 del 27 novembre, per lavori di miglioramento della rete, il Comune di Taranto ha disposto tramite ordinanza la chiusura per la sola giornata del 27 novembre dei plessi scolastici presenti nei due quartieri.

Nello specifico – fanno sapere nella nota – saranno chiusi l’asilo nido “Del Vasto”, i plessi Consiglio, Giusti e Gabelli dell’istituto comprensivo “Galileo Galilei”, i plessi Vico e Deledda dell’istituto comprensivo “Vico – De Carolis” e il “Centro provinciale istruzione adulti”. Tale decisione è giustificata dall’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dei servizi igienici e l’approvvigionamento di acqua corrente all’interno degli edifici scolastici interessati, compromettendo le necessarie condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività didattiche.