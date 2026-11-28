Diventerà un bacino di carenaggio e potrebbe fare da ponte galleggiante durante i lavori al Ponte Girevole

Un investimento per rafforzare la cantieristica navale tarantina, ma anche un progetto che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla mobilità cittadina. La maxi chiatta Miss Nora è arrivata a Taranto intorno alle 5 di questa mattina, sabato 28 novembre, dopo aver attraversato il Canale Navigabile in seguito all’apertura straordinaria del Ponte Girevole. L’unità, acquistata dalla Sgm Spa, è destinata allo stabilimento industriale degli ex Cantieri Navali Tosi, nel Mar Piccolo, dove sarà avviata una profonda trasformazione.

Lunga 130 metri e larga 40, la struttura rappresenta un nuovo tassello nel percorso di rilancio delle attività produttive legate alla cantieristica navale. Ma le sue potenzialità potrebbero andare oltre l’ambito industriale. L’amministratore della società, Maurizio Abbatematteo, ha infatti avanzato l’idea di impiegare la Miss Nora anche per assicurare un collegamento alternativo tra Città Vecchia e Borgo nel caso in cui il Ponte Girevole dovesse essere interessato da interventi di manutenzione straordinaria o da un futuro progetto di sostituzione.

La proposta prevede di utilizzare la grande chiatta come una sorta di ponte galleggiante temporaneo, così da garantire la continuità dei collegamenti tra le due parti della città anche durante l’eventuale chiusura dello storico attraversamento. Una prospettiva che, se supportata da verifiche tecniche e dalle necessarie autorizzazioni, potrebbe rappresentare una soluzione significativa per contenere i disagi alla circolazione e scongiurare l’isolamento di una parte del centro cittadino.

Non solo. Le dimensioni e le caratteristiche della piattaforma potrebbero renderla utile anche durante le operazioni di manutenzione del Ponte Girevole. La Miss Nora potrebbe infatti ospitare le grandi gru necessarie per gli interventi, trasformandosi in un vero e proprio supporto operativo galleggiante all’interno del Canale Navigabile.

Si tratta, al momento, di una proposta lanciata dalla Sgm, che dovrà essere approfondita sotto il profilo tecnico e amministrativo. Resta però l’interesse di un’ipotesi che potrebbe offrire a Taranto una soluzione alternativa in vista di lavori destinati a interessare uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina.

Sul versante industriale, invece, il programma è già delineato. La società avvierà la riconversione della chiatta per trasformarla in un bacino di carenaggio semi-sommergibile, con una capacità di sollevamento stimata tra le 15mila e le 17mila tonnellate e una portata di circa 22mila tonnellate durante il trasporto.

L’obiettivo è dotare il territorio ionico di una struttura che possa colmare una carenza storica nel comparto della cantieristica, ampliando l’offerta di servizi per imbarcazioni di grandi dimensioni, yacht, unità della marina mercantile e mezzi utilizzati nel settore industriale, turistico e crocieristico.

Il nuovo bacino potrà inoltre diventare un riferimento per le attività di manutenzione delle imbarcazioni appartenenti alla Marina Militare, alla Guardia Costiera, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Un’opportunità che consentirebbe di svolgere direttamente a Taranto operazioni che spesso richiedono il trasferimento delle unità navali presso strutture specializzate fuori dal territorio.

Le ricadute potrebbero coinvolgere anche l’intero sistema economico locale. La possibilità di effettuare interventi di alaggio, carenaggio, riparazione e refitting potrebbe infatti rendere Taranto una destinazione più competitiva per i grandi yacht in transito nel Mediterraneo, con benefici per le imprese dell’indotto, le officine specializzate, le attività commerciali, le strutture ricettive e il comparto della ristorazione.

L’arrivo della Miss Nora si inserisce nel più ampio progetto di rilancio degli ex Cantieri Navali Tosi, dove Sgm è già impegnata in importanti lavorazioni per il settore della difesa. In particolare, l’azienda tarantina sta realizzando sovrastrutture destinate alle nuove unità militari commissionate da Fincantieri per il cantiere della Spezia.

Dopo il completamento e la consegna della prima commessa, che ha ottenuto un riscontro positivo da parte del committente, sono stati affidati alla società altri tre incarichi, garantendo una prospettiva di continuità produttiva e occupazionale per le maestranze impegnate nello stabilimento.

Nel curriculum delle attività svolte figurano anche la costruzione di tre mega yacht per Benetti, due barcaporta per l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto e un’altra unità destinata all’Arsenale della Spezia.

L’investimento sulla Miss Nora punta dunque a rafforzare ulteriormente il ruolo di Taranto nella Blue Economy, restituendo centralità a un comparto industriale che rappresenta una parte importante della storia produttiva della città.

Accanto alle prospettive occupazionali e industriali, resta però da verificare la possibilità di destinare la maxi chiatta anche a un utilizzo temporaneo per la mobilità urbana. Se il progetto dovesse superare gli approfondimenti necessari, la struttura potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa per affrontare i futuri interventi sul Ponte Girevole, mantenendo aperto un collegamento fondamentale per Taranto anche durante i periodi di cantiere.