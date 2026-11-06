Taranto, bambina esclusa dalla mensa: il Comune ricostruisce la vicenda

L’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Simeone ricostruisce la vicenda dei 12 euro di debito inizialmente contestati alla famiglia. “La morosità era consolidata e l’avviso era stato comunicato ai genitori”

“È un episodio spiacevole sul quale stiamo effettuando tutti gli approfondimenti necessari”. Così l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone, interviene sulla vicenda della piccola alunna esclusa dal servizio mensa per una morosità familiare, notizia circolata nei giorni scorsi.

L’assessore fornisce una prima ricostruzione dei fatti, precisando che, secondo quanto emerso dalle verifiche iniziali, alla bambina non sarebbe stato sottratto il pasto davanti ai compagni al momento del pranzo. Il referente scolastico del servizio mensa avrebbe infatti già avvisato la famiglia della situazione debitoria, invitandola a prelevare la piccola prima della pausa pranzo, come poi sarebbe avvenuto.

“Ci riserviamo di ricostruire con maggiore dettaglio la dinamica della vicenda che ha coinvolto direttamente la bambina, per assicurarci che ne sia stata preservata la serenità”, precisa Simeone. Accanto agli aspetti legati alla gestione dell’episodio, l’assessore richiama però anche la posizione amministrativa della famiglia.

Secondo quanto riferito dal Comune, la Direzione Pubblica Istruzione aveva comunicato per la prima volta alla famiglia, il 15 aprile scorso, la presenza di una morosità. Una situazione che, sostiene Simeone, sarebbe stata consultabile anche attraverso la piattaforma utilizzata dai genitori per la prenotazione dei pasti, attiva fino alla fine dello scorso anno scolastico e nuovamente utilizzata dalla ripresa del servizio a ottobre.

Nonostante le comunicazioni e la possibilità di verificare la propria posizione attraverso il sistema informatico, il debito pregresso non sarebbe stato saldato. Nel frattempo, secondo la ricostruzione dell’amministrazione, la bambina avrebbe continuato a usufruire del servizio mensa senza che venissero corrisposti i relativi pagamenti. Il debito complessivo sarebbe così arrivato a 38 euro, superando la soglia di 30 euro prevista dal regolamento comunale.

“In queste condizioni il servizio poteva essere sospeso dalla scuola di appartenenza fino al ripianamento del debito”, afferma l’assessore, ricordando che la mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale, per il quale è prevista la compartecipazione economica degli utenti.

“Non si tratta di ordinaria burocrazia, ma di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza delle famiglie tarantine che assolve regolarmente al pagamento delle rette”, conclude Simeone.