Taranto, Bitetti firma l’ordinanza anticalore

“La salute dei lavoratori viene prima di tutto”

Il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente in materia di Igiene e Sanità Pubblica, finalizzata a tutelare i lavoratori esposti a prolungate condizioni di calore durante le attività svolte all’aperto.

Con l’arrivo delle giornate estive più calde e l’acuirsi delle temperature estreme, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire in maniera diretta e tempestiva, vietando lo svolgimento delle attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema Worklimate segnala un rischio “ALTO” per stress termico da esposizione al sole.

“Questa ordinanza – spiega il primo cittadino – nasce dalla volontà precisa di proteggere chi lavora, spesso in condizioni difficili e con rischi sottovalutati. È un atto di responsabilità e vicinanza a migliaia di lavoratori della nostra città.”

Il provvedimento, come si legge nella nota, riguarda in particolare i comparti agricolo, edile, florovivaistico, cantieristico e portuale, e prevede anche misure organizzative obbligatorie per i datori di lavoro, come la rimodulazione degli orari di lavoro, l’obbligo di pause regolari in zone ombreggiate, la fornitura di acqua e abbigliamento idoneo e la rotazione dei turni per ridurre l’esposizione continuativa al sole. Attenzione particolare viene riservata ai lavoratori più fragili: migranti, donne in gravidanza, soggetti con patologie croniche e anziani, per i quali è raccomandata una sorveglianza sanitaria rafforzata.

“Il Comune di Taranto intende fare la sua parte – sottolinea Bitetti – senza scaricare le responsabilità su altri livelli istituzionali. Lavoriamo in coerenza con la Regione Puglia, ma con la consapevolezza che la sicurezza dei lavoratori va garantita anche a livello locale, con atti concreti e immediati.”

L’ordinanza è in vigore fino al 31 agosto 2025 e sarà accompagnata da una campagna informativa rivolta a imprese, lavoratori e associazioni di categoria.