Taranto, Bitetti ringrazia Mattarella: “Le istituzioni sono al nostro fianco”

Il sindaco sottolinea il valore delle parole del presidente della Repubblica e guarda con favore all’impegno assunto dalla presidente del Consiglio sulla vertenza industriale

“Desidero rivolgere un pensiero di profonda gratitudine al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue parole di attenzione e vicinanza a Taranto e ai tarantini”. È il messaggio del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo l’intervento del Capo dello Stato, al quale il primo cittadino ha voluto riconoscere un particolare valore istituzionale in una fase delicata e decisiva per la città ionica.

“La sua riflessione ci fa capire – afferma Bitetti – ancora una volta, che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. L’Italia è al nostro fianco”.

Bitetti esprime inoltre un giudizio positivo sull’impegno annunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha dichiarato di voler assumere direttamente l’iniziativa sui temi legati alla vertenza industriale e alle prospettive di sviluppo di Taranto.

“Accolgo positivamente anche l’impegno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di assumere in prima persona l’iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del nostro territorio – conclude Bitetti –. Taranto ha bisogno di risposte concrete per costruire un futuro diverso e migliore per tutti”.