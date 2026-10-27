Taranto, blitz Carabinieri: eseguite 13 misure cautelari per spaccio di droga

Sette indagati sono finiti in carcere e sei ai domiciliari nell’operazione eseguita all’alba dai carabinieri della Compagnia di Taranto, con oltre cento militari

Tredici misure cautelari per un presunto traffico di droga nel quartiere Tamburi di Taranto, con disponibilità di armi e un’attività di prestiti a tassi usurari che in un caso avrebbe raggiunto il 213% annuo. Sette indagati sono finiti in carcere e sei ai domiciliari nell’operazione eseguita all’alba dai carabinieri della Compagnia di Taranto, con oltre cento militari. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Lecce al termine di un’indagine avviata nell’ottobre 2023 e coordinata dalla Dda di Lecce e dalla Procura di Taranto. Tra i reati contestati c’è l’associazione finalizzata al traffico di droga.

Secondo l’ipotesi investigativa, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe stato Alessandro Masella, 45 anni, affiancato da familiari, tra cui il figlio Nicola e la moglie Pamela De Leonardo. Il gruppo avrebbe gestito tre piazze di spaccio: in via Troilo, in un circolo ricreativo Brothers e in una palazzina delle case parcheggio. Tra i presunti responsabili delle singole postazioni figurerebbero Antonio Sebastio, 27 anni, e Gianluca Leggieri, 53. In carcere, oltre ad Alessandro e Nicola Masella, sono stati condotti Gianluca Leggieri, Alessio Caracciolo, Antonio Sebastio e Cataldo Simonetti. Per Pamela De Leonardo, Loris Greco, Girolamo Masella, Gianluca Porcelli e Francesco Portacci sono stati disposti i domiciliari. L’ordinanza riguarda complessivamente 13 persone.

Le indagini avrebbero documentato un sistema organizzato di rifornimento e confezionamento di eroina e hashish, con vendita anche di marijuana e cocaina. Sequestrati circa 3,8 chili di eroina, 1,7 chili di hashish, 400 grammi tra marijuana e cocaina, otto pistole e oltre 300 munizioni. (Fonte Ansa Puglia)