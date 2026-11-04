Taranto Brt, Confartigianato: “È il momento della politica”

Fabio Paolillo, segretario generale: “Ci stanno stravolgendo le nostre strade. E noi dovremmo restare a guardare? Abbiamo ascoltato persone esasperate, non nemici del progresso”

Confartigianato dopo l’incontro di via Dante: “Il sindaco fermi le ruspe nei punti critici e parliamo. Alle imprese penalizzate servono soluzioni, sostegni e ristori. Subito”.



La BRT – affermano nella nota – avanza e Taranto si domanda: davvero non si può fare nulla? Dopo Corso Italia, ieri Confartigianato ha incontrato gli operatori di via Dante, viale Magna Grecia, via Lago d’Arvo, via Polibio e strade vicine. Hanno raccontato cosa cambia davanti alle saracinesche.

Parcheggi soppressi senza alternative nelle vicinanze, difficoltà per le consegne, soppressione dei posti di carico e scarico, sosta breve diventata impossibile, percorsi modificati e carreggiate ristrette. Per un negozio, essere meno raggiungibile può significare perdere clienti, incassi, lavoro. Non sono solo disagi di cantiere: quelle modifiche resteranno. Quando le ruspe se ne saranno andate, come continueranno a lavorare queste attività?



“Ci stanno stravolgendo le nostre strade. E noi dovremmo restare a guardare? Abbiamo ascoltato persone esasperate, non nemici del progresso”, dichiara Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto.

“Sono arrabbiati, e hanno ragione. Per molti quella saracinesca è l’unica fonte di reddito: la difenderanno con le unghie e con i denti. Hanno investito risparmi, contratto debiti, resistito alle crisi. Una cosa è disegnare una planimetria, un’altra è vedere sparire parcheggi, spazi per le consegne e accessi. Non si spostano soltanto automobili: si toccano lavoro, famiglie e sacrifici di una vita. Perché aspettare che arrivino allo stremo, anziché intervenire prima? Confartigianato è con loro, senza se e senza ma”.



Taranto – continuano nella nota – vive uno dei periodi più bui della sua storia recente: lavoro che si perde, opportunità che faticano a nascere e un’economia di vicinato fragile. La BRT deve essere un’opportunità, non un problema in più. “Se per convincere i cittadini a prendere l’autobus dobbiamo prima impedirgli di usare l’automobile, allora non abbiamo migliorato il trasporto pubblico. Abbiamo soltanto peggiorato tutto il resto. La BRT deve aggiungere una possibilità, non cancellarne altre. Abbiamo adattato la BRT a Taranto o stiamo adattando Taranto alla BRT? Un autobus può avere la precedenza, ma non può pretendere che il resto della città scompaia per lasciarlo passare. Le attività devono comunque restare raggiungibili. E gli artigiani che trasportano materiali e attrezzature? Non possono sostituire il furgone con l’autobus. Servono subito parcheggi alternativi vicini, sosta breve e spazi per il carico e scarico nelle strade già penalizzate. Dove i lavori devono ancora procedere, le alternative vanno previste prima delle soppressioni”.



Da Corso Italia ai Tamburi, da viale Magna Grecia a via Dante, servono prove nelle ore di punta, non solo disegni. “Come manovreranno autobus articolati di circa 19 metri negli incroci più difficili, con le auto incolonnate? Stiamo già vedendo difficoltà per i mezzi di emergenza. Si verifichi il transito di ambulanze e Vigili del Fuoco, con particolare attenzione agli itinerari di emergenza da e verso l’ospedale Santissima Annunziata. Non basta che un’ambulanza passi quando la strada è vuota: deve riuscirci quando le automobili sono incolonnate e ogni minuto conta. La sicurezza non si verifica dopo un’emergenza: si garantisce prima. Chiediamo da tempo un confronto strada per strada. Invece si procede a testa bassa con i bulldozer, in barba allo sconforto degli operatori. Ci ripetono che il progetto è approvato, finanziato e intoccabile. Ma in che regime stiamo? Con la delibera n. 117 del 4 settembre 2025 questa stessa Giunta ha disposto, per tutelare il tessuto economico e commerciale della Città Vecchia, la sospensione temporanea dell’intervento nelle vie interessate, in attesa della valutazione di una modifica del tracciato BRT. Perché non applicare lo stesso criterio alle altre strade? Non chiediamo varianti indiscriminate, ma verifiche e correzioni. Adesso”.



“Ci sembra di assistere – sottolineano – a un suicidio assistito della mobilità e della sosta, che rischia di trascinare con sé l’economia di vicinato. Le imprese si sentono impotenti davanti a scelte su cui non hanno voce. Questo è precisamente il momento in cui la politica può e deve intervenire. Se nemmeno la politica può intervenire quando le imprese stanno soffrendo, allora a cosa serve la politica? Non deve sostituirsi ai tecnici: deve ascoltarli e decidere. La politica non perde autorevolezza quando corregge una scelta. La perde quando, pur conoscendo i problemi, rinuncia a intervenire”.



“Abbiamo fiducia nel sindaco, nel suo ruolo e nella sua sensibilità verso le imprese di vicinato. La gravità di quanto sta accadendo richiede che assuma personalmente l’iniziativa. Sindaco, fermi temporaneamente le ruspe nei punti più critici e parliamo. Non chiediamo il blocco dell’opera, ma una sospensione circoscritta per verificare i problemi prima che diventi troppo tardi per correggerli. Andiamo insieme sulle strade, con tecnici, progettisti e operatori economici. Verifichiamo le criticità e valutiamo le soluzioni possibili. Non chiediamo un incontro fine a sé stesso: vogliamo decisioni pubbliche e tempi certi. Da parte nostra troverà la massima disponibilità a collaborare, senza pregiudizi. Non ci interessa vincere una polemica. Ci interessa evitare che le imprese paghino il prezzo di errori che siamo ancora in tempo a correggere”.



Paolillo aggiunge: “Sappiamo che in assessorato vengono ricevuti singoli operatori, ma non conosciamo gli esiti di quei confronti. Il punto non è chi viene ricevuto: i problemi interessano intere strade. Gli incontri individuali non possono sostituire un quadro pubblico delle criticità, delle soluzioni e dei tempi. Si dica chiaramente, strada per strada, cosa si potrà correggere, quando e perché altre correzioni non siano praticabili. Le soluzioni possono variare da strada a strada, ma i criteri devono valere per tutti. Alla luce del sole. E subito”.

“Da mesi chiediamo un regolamento comunale per sostegni e ristori alle attività effettivamente penalizzate dai cantieri e dalla nuova viabilità, anche dopo i lavori: risorse da individuare subito, criteri oggettivi, perdite documentate e tempi rapidi. Se un’opera è nell’interesse di tutti, non possono essere soltanto alcuni a sopportarne il peso economico. Non possiamo pretendere che le imprese sopportino i danni e si accontentino di sentirsi dire di avere pazienza. Ne hanno avuta fin troppa. Taranto non può permettersi altre scommesse al buio. Non chiediamo di fermare la BRT. Chiediamo di fermare gli errori prima che diventino irreparabili. Gli autobus devono poter passare, ma le imprese devono poter continuare a lavorare. Il successo dell’opera non si misurerà dai chilometri di corsie, ma da quanto migliorerà la vita dei tarantini. Sindaco, interveniamo ora: le strade si possono modificare, ma il lavoro che si distrugge non si ricostruisce con una delibera”, conclude Paolillo