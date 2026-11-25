La Giunta approva la cabina di regia. Cesareo: “Opportuno che il Commissario sia espressione diretta dell’imprenditorialità del territorio stesso”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

La Giunta della Camera di commercio di Brindisi – Taranto ha accolto pienamente la proposta lanciata il 17 novembre scorso dal Presidente Vincenzo Cesareo. L’ obiettivo è quello di mettere l’Ente a disposizione del territorio quale Cabina di Regia operativa, terza e imparziale per affrontare le problematiche più urgenti dell’area ionica. L’obiettivo è superare la frammentazione amministrativa e fungere da collante tra le diverse componenti economiche ed istituzionali di Taranto.

“In questo quadro – commenta Cesareo – la Giunta guarda con attenzione all’imminente nomina di un Commissario per la reindustrializzazione, esprimendo un indirizzo chiaro: affinché questo strumento produca risultati concreti, è opportuno che il Commissario sia espressione diretta dell’imprenditorialità del territorio stesso”.

“Taranto non può più permettersi approcci esclusivamente burocratici o calati dall’alto – prosegue il Presidente. Affidare la guida delle reindustrializzazione ad un rappresentante della componente imprenditoriale significa poter contare su concretezza, visione di lungo periodo e capacità di affrontare e risolvere sia i problemi più urgenti, sia i nodi strutturali”..

Tutte doti necessarie ad invertire la rotta che, a parere della Giunta, sono già presenti nel tessuto produttivo locale, peraltro ampiamente rappresentato all’interno dello stesso Organo esecutivo dell’Ente camerale:

*In coerenza con la funzione sussidiaria che la Costituzione e la legge ci attribuiscono, vogliamo quindi ribadire la nostra ferma volontà di collaborare con il Governo e le altre Istituzioni di livello regionale e locale per tutelare l’occupazione, rigenerare il tessuto produttivo e ottenere risultati reali per Taranto”.