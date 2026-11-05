Taranto, Casartigiani: “Nuova raffica di furti ai distributori H24”

Castronuovo e Carabotta: “Imprese sotto assedio.Non è più tollerabile che chi investe e lavora onestamente debba subire continuamente furti e danneggiamenti”

“Ancora una notte di furti e vandalismo ai danni delle attività imprenditoriali di Taranto. Nelle ultime due notti, diversi distributori automatici H24 sono stati presi di mira da più soggetti, con furti e danneggiamenti che hanno provocato pesanti conseguenze economiche per gli imprenditori coinvolti”.



Così Casartigiani Taranto, denuncia l’ennesima escalation che torna a chiedere interventi urgenti per contrastare una situazione di crescente insicurezza.

“Siamo di fronte a una situazione ormai insostenibile. Taranto – afferma Stefano Castronuovo, Segretario Provinciale di Casartigiani Taranto – è una città già profondamente segnata dalla crisi economica e occupazionale. Non possiamo permettere che le poche imprese che continuano a investire sul territorio siano ulteriormente penalizzate dalla criminalità. Abbiamo denunciato più volte il problema della sicurezza, ma oggi servono risposte concrete, non soltanto dichiarazioni di solidarietà”.



“Dietro ogni distributore danneggiato ci sono investimenti, sacrifici e famiglie. Gli imprenditori – sottolinea – Pierpaolo Carabotta, rappresentante della categoria subiscono non soltanto il furto degli incassi, ma anche costi elevati per riparazioni, sostituzioni e interruzioni dell’attività. Non possiamo accettare che lavorare onestamente diventi una continua lotta contro furti e vandalismo”.

Casartigiani Taranto – aggiungono nella nota – rivolge un appello al Prefetto, al Questore e al Sindaco, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni, maggiore presenza delle Forze dell’Ordine e un potenziamento della videosorveglianza nelle aree maggiormente esposte.



L’associazione chiede inoltre che il fenomeno venga affrontato con urgenza nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coinvolgendo anche le rappresentanze delle categorie economiche.

“Non chiediamo privilegi, ma il diritto di lavorare in sicurezza. Ogni impresa che chiude – concludono nella nota -rappresenta una sconfitta per l’intera città. Taranto non può essere lasciata sola: la sicurezza delle imprese deve diventare una priorità delle istituzioni”

