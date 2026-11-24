I rappresentanti sindacali: “Al posto di aggiungere si sottrae come se alla città non fosse necessario profondere tutto l’impegno e le risorse possibili”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Non esiste giusta transizione senza la capacità di un territorio di essere promotore di lavoro degno e formazione adeguata, perché la transizione non è solo una tecnologia che cambia, ma soprattutto l’adesione sociale, culturale e professionale delle donne e degli uomini che ne dovranno essere i protagonisti.

E’ questo il motivo che ispira la lettera che CGIL, CISL e UIL di Taranto, hanno inviato ai parlamentari eletti nella circoscrizione di Taranto dopo la certificazione giunta da un decreto direttoriale del MIMIT che invece storna le risorse del Just Transition Fund in favore di Taranto al progetto “Hydrogen-H2-4D-Puglia Valley di Energie Salentine Spa”.



“Ben vengano e sono auspicabili – dicono Giovanni D’Arcangelo, Antonio Baldassarre e Gennaro Oliva, rispettivamente segretario generale della CGIL di Taranto, segretario generale della CISL Taranto/Brindisi e coordinatore territoriale della UIL di Taranto –. i progetti che guardano alla diversificazione energetica dei territori, ma utilizzando le fonti di finanziamento originarie che devono essere aggiuntive e plurali rispetto al JTF”.

Infatti l’attuale intervento per la Hydrogen Valley di oltre 482milioni di euro era già stato attivato accedendo all’IPCEI Idrogeno 3 a valere proprio sul Fondo IPCEI, la misura predisposta dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Uno strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI).



Allora perché dirottare i fondi JTF che ricordiamo prevedevano al loro interno anche importanti azioni di riqualificazione e formazione professionali di lavoratrici e lavoratori del bacino di crisi di Taranto?

“Sembra esserci una totale mancanza di attenzione verso il mondo del lavoro tarantino che continua ad essere mantenuto ai margini di decisioni che ne compromettono l’esistenza – dicono D’Arcangelo, Baldfassarre e Oliva – considerato che tra gli obiettivi principali del JTF non vi è solo l’apparato tecnico ma l’importante azione di infrastrutturazione sociale che serva ad abbattere le disuguaglianze, affinché i costi e i benefici della trasformazione possano raggiungere tutti e non solo produrre fatturato”.



La domanda posta da CGIL, CISL e UIL è dunque riferita all’impoverimento di una risorsa, il JTF, che poteva rafforzare la transizione ecologica, ambientale e produttiva, anche a supporto di altri investimento come quello dell’Hydrogen Valley già finanziata da altri fondi.

“Al posto di aggiungere si sottrae – dicono ancora i rappresentanti sindacali – come se invece a Taranto non fosse necessario profondere tutto l’impegno e le risorse possibili”.



Una decisione calata dall’alto e che meriterebbe, secondo i sindacati, un ulteriore approfondimento a partire dalla prossima riunione del Comitato di Sorveglianza del JTF prevista per il prossimo 3 dicembre a Roma.

La lettera con richiesta di chiarimenti è stata mandata agli onorevoli Vito De Palma, Dario Iaia, Giovanni Maiorano, Francesca Viggiano e ai senatori Vita Maria Nocco e Mario Turco.