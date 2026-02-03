Taranto, Colonello Carabinieri ferito in uno scontro tra due auto

Sarebbe accaduto stamattina, all’incrocio tra via Abruzzo e via Medaglie d’Oro

Attimi di panico a Taranto. Stamattina, all’incrocio tra via Abruzzo e via Medaglie d’Oro, due auto si sarebbero scontrate e avrebbero provocato il ferimento di un uomo. Secondo delle prime ricostruzioni, una BMW 5 Drive che stava uscendo da via Abruzzo si sarebbe scontrata con una Fiat Tipo proveniente da via Medaglie d’Oro.

L’uomo, coinvolto nel sinistro, è un Colonello dei Carabinieri che è stato prontamente soccorso dai sanitari. Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, per ricostruire le dinamiche e consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del sinistro.