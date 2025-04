Taranto, commissione d’inchiesta sui rifiuti sui Siti di interesse nazionale

Il deputato Jacopo Morrone guida una delegazione per verificare lo stato del Sin locale, deteriorato da complessi industriali e comportamenti illeciti

“Un territorio di grandi eccellenze purtroppo deteriorato dalla presenza di importanti complessi industriali ma anche da diffusi comportamenti irresponsabili quando non illeciti. La Commissione ha aperto uno speciale filone di inchiesta sui Sin (Siti di interesse nazionale) nell’ambito del quale è stato inserito anche il Sin di Taranto.

Le prime tappe di questa missione ci sollecitano ad accendere i riflettori su questo caso che consideriamo inderogabile”. Lo ha detto il deputato Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, che ha guidato la delegazione della Commissione, composta dai commissari on. Dario Iaia (FdI) e on. Marco Simiani (Pd-Idp), nella missione in provincia di Taranto.

“Approfondiremo il tema risorse, quelle – ha spiegato Morrone – che dovrebbero risultare già in essere e quelle considerate necessarie, e, soprattutto, il cronoprogramma per l’inizio delle attività di recupero e salvaguardia, per lo meno di quelle più urgenti: questi territori stanno aspettando da troppo tempo. Verificheremo lo stato di fatto e eventuali responsabilità attraverso le audizioni programmate qui a Taranto ed altre che effettueremo nel prossimo futuro a Roma nella sede della Commissione a San Macuto”.

L’attività d’inchiesta “prevede – ha puntualizzato Morrone – l’elaborazione di una approfondita relazione da parte di un gruppo composto da un magistrato e vari esperti che sarà poi sottoposta all’attenzione dei presidenti di Camera e Senato, del governo e del Parlamento per fornire un quadro il più possibile attuale ed esaustivo dell’attuale situazione di questo territorio”. (ANSA)

Crediti foto: ansa.it