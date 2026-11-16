Taranto, Confcommercio: “La Giornata delle Chiavi  per riaprire le porte al commercio

La Confederazione: “La città sta attraversando un momento particolarmente difficile e che la crisi industriale in atto avrà delle pesanti ricadute dirette sul Terziario che andranno a peggiorare i numeri che sono già di per se drammatici: 3169 negozi chiusi nel decennio 2015/2025 nel capoluogo con un calo del 4,25%”

Confcommercio scende in campo con una mobilitazione a livello nazionale per rendere più tangibile la dimensione della desertificazione commerciale delle città.

In tutta la penisola – fanno sapere nella nota – è stato presentato un pacchetto di proposte da indirizzare al Governo, attraverso il quale si chiede sostegno con risorse e misure specifiche finalizzate a supportare percorsi che vedano le amministrazioni comunali e le associazioni territoriali di Confcommercio lavorare di concerto sui singoli progetti, finalizzati a rilanciare il commercio di prossimità e a contrastare lo svuotamento delle aree urbane, riportando a funzioni economiche gli spazi che oggi sono inutilizzati.



La delegazione di Confcommercio Taranto, ricevuta stamane a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti, non si è limitata a segnalare la crisi dei negozi e del commercio di vicinato che è una emergenza del Paese che richiede l’impegno dei singoli territori e delle amministrazioni comunali, ma ha voluto allargare la lente sulla complessa situazione di Taranto, inevitabilmente collegata alla crisi industriale, chiedendo a tal proposito impegni concreti.

Sicurezza, illuminazione, decoro – sottolineano – sono i percorsi sui quali l’Amministrazione sta lavorando per rendere – ha confermato il Sindaco- più accoglienti e vivibili gli spazi urbani.



“Attraverso il gesto simbolico della consegna delle chiavi abbiamo chiesto – afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino -:un impegno particolare per Taranto, fatto di progettualità e programmazione. Al di là delle classifiche sulla vivibilità che potremmo anche mettere in discussione, è comunque evidente che Taranto sta attraversando un momento particolarmente difficile e che la crisi industriale in atto avrà delle pesanti ricadute dirette sul Terziario che andranno a peggiorare i numeri che sono già di per se drammatici: 3169 negozi chiusi nel decennio 2015/2025 nel capoluogo con un calo del 4,25% .”



“Chiediamo – continuano – che l’ Amministrazione comunale si faccia interprete di questo disagio che è di una evidenza plastica, come conferma la fotografia delle vie della città, con interi isolati consegnati all’abbandono ed al degrado.

Noi vibratamente invitiamo – concludono – la Amministrazione comunale –e lo abbiamo anche ribadito oggi- ad avviare ad un confronto costante, puntuale, concreto, articolato su aree di interesse (mobilità, servizi, commercio di vicinato, aree mercatali, pubblici esercizi, turismo, cultura) e su obiettivi raggiungibili, e cronoprogrammi.

Subito dopo le festività, Confcommercio partirà- conclude Spadafino- con un pacchetto di proposte in merito alle quali chiederemo e pretenderemo risposte chiare, percorsi certi, perché il tempo dell’attesa è finito”.



All’incontro erano presenti anche: l’assessore Francesco Cosa e la capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, e per la delegazione Confcommercio: il vicario Marcello Perri, i vice presidenti Antonella Testa e Mario Raffo, il consigliere Luca Zampini, il direttore Tullio Mancino.

