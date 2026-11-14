Taranto, CTP: la preoccupazione delle federazioni di categoria

Le considerazioni delle Segreterie Aziendali Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal di Taranto per la situazione organizzativa, economica e gestionale dell’ azienda alla luce di criticità segnalate non possono essere ignorate

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Una delle problematiche principali riguardano la formazione obbligatoria non fatta ai neo assunti, ormai in forza da circa un anno. Situazione che solleva interrogativi rispetto alle competenze manageriali e alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad aggravare la situazione confermando i nostri dubbi vi è una gestione alquanto approssimativa dell’organizzazione dei corsi di formazione, prima avviati e poi comunicati attraverso OdS ( Ordine di servizio) reclutando partecipanti al momento, anche al di fuori del normale orario di lavoro, negando anche un adeguato riconoscimento economico delle ore prestate a straordinario.

Vi è di più che successivamente quelle ore espletate in aula sono state annullate, non si sa bene per quale motivo. Tutto comunicazioni informali date ad ogni singolo lavoratore escludendo le Organizzazioni sindacali. Preoccupa anche il quadro economico. I bilanci aziendali evidenziano una progressiva riduzione dell’avanzo: dai circa 3 milioni di euro del 2023 si è passati nel 2025 ad un avanzo di € 163.000 circa. Un dato che merita un’analisi approfondita, soprattutto se si considerano alcuni aspetti positivi di entrate come i 6 milioni circa di riscossione dal Cotrap derivanti dalla rivalutazione ISTAT.

E’ legittimo chiedersi quali siano state le scelte gestionali e come siano state impiegate queste risorse. Preoccupazione acuita dalle continue rimostranze dei lavoratori per la continua e costante mancanza di materiali essenziali per la quotidianità come acqua e carta lava mani solo a mo di esempio. FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL denunciano ancora una volta atti unilaterali assenti completamente di un percorso condiviso e trasparente riguardo ad un altro OdS Pertanto le OO. SS. chiedono:

➢ Il completamento immediato della formazione obbligatoria per i neo assunti e tutti i lavoratori non ancora formati previa consultazione con le OO. SS;

➢ La regolarizzazione e il riconoscimento economico di tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per la formazione fuori dell’orario di lavoro già espletate;

➢ La massima trasparenza sulla situazione economica finanziaria aziendale;

➢ Il ripristino delle normali forniture di materiali, dispositivi e beni essenziali per lo svolgimento delle attività lavorative;

➢ Il rispetto dei diritti dei lavoratori dichiarati inidonei, con il coinvolgimento delle OO. SS. nei percorsi di riqualificazione, ricollocazione e riorganizzazione

➢ Il ripristino delle corrette e rispettose relazioni sindacali. La dignità dei lavoratori, la sicurezza, il rispetto delle regole e la trasparenza gestionale sono basilari per la garanzia di una conduzione trasparente.

Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa- Cisal continueranno a vigilare e a tutelare i lavoratori in tutte le sedi opportune, senza accettare che il silenzio e le azioni unilaterali diventino normalità.