Taranto è Capitale Mediterranea dello Sport 2027, Lupattelli annuncia la nomina: “Abbiamo accelerato i tempi”

La commissione internazionale di ACES Europe ha votato per la città ionica. Il presidente europeo Gian Francesco Lupattelli lo ha dichiarato, in anteprima, stamattina nel capoluogo ionico. Seguirà cerimonia al Foro Italico. La consegna ufficiale della bandiera alla città è prevista il 10 dicembre, alle ore 15, a Bruxelles

Taranto è ufficialmente Capitale Mediterranea dello Sport 2027. La candidatura della città ionica ha compiuto un passo decisivo con il voto favorevole della commissione internazionale di ACES Europe, la Federazione delle Capitali, Città e Comuni Europei dello Sport. A confermare l’esito, stamattina in conferenza stampa, è stato il presidente europeo dell’organizzazione Gian Francesco Lupattelli: “Abbiamo voluto accelerare l’iter, per cui ieri la commissione ha votato per Taranto, senza aspettare altro tempo”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a Cosmopolis. Il presidente ha, inoltre, anticipato che nei prossimi giorni, al Foro Italico, davanti al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ai dirigenti del mondo sportivo, sarà comunicato ufficialmente che Taranto è Capitale Mediterranea dello Sport 2027. La consegna ufficiale della bandiera, alla città, è prevista il 10 dicembre, alle ore 15, a al Parlamento europeo di Bruxelles, durante l’ACES Awards Gala. Taranto raccoglierà ufficialmente il testimone da Elche, entrando a far parte della rete internazionale ACES.

La notizia arriva al termine di due giornate dedicate alla valutazione della candidatura, durante le quali una commissione internazionale composta da sei membri provenienti da Kosovo, Italia, Francia, Turchia e Spagna ha visitato gli impianti sportivi cittadini e alcuni dei principali luoghi del patrimonio storico e culturale tarantino. Un’occasione per conoscere da vicino le strutture, le potenzialità sportive e le risorse del territorio.

Lupattelli: “Impianti al massimo, ora bisogna gestirli bene”

Nel commentare il risultato, Lupattelli ha espresso apprezzamento per la città e per le strutture sportive presenti sul territorio, soffermandosi anche sulle prospettive turistiche legate al riconoscimento: “Mi piace questa città, le installazioni sportive sono il massimo”, ha affermato, indicando nella gestione degli impianti uno degli aspetti da affrontare con attenzione. “Ci sarà solo il problema di gestirle bene per i costi, come la piscina, ma tolto questo turisticamente dovrebbe essere più turistica”.

Il riconoscimento, nelle intenzioni, potrà quindi rappresentare un’opportunità non soltanto per il movimento sportivo, ma anche per la promozione turistica della città. La presenza di impianti e infrastrutture costituisce una risorsa da valorizzare, accompagnandola con una gestione sostenibile e con iniziative capaci di coinvolgere cittadini, associazioni e visitatori.

Lupattelli ha rivolto anche un messaggio ai tarantini, richiamando l’importanza dell’attività fisica nella vita quotidiana e della prevenzione attraverso il movimento. “Camminare è già una base importante”, ha sottolineato, invitando inoltre i medici a impegnarsi per prescrivere più attività sportiva alle persone mature.

Marcoleoni: “Un anno ricco di sport, ora dobbiamo metterci in movimento”

Soddisfazione anche nelle parole di Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del Tavolo dello Sport del Comune di Taranto, che ha seguito il percorso della candidatura insieme all’amministrazione e al mondo sportivo cittadino: “È stato un pomeriggio avvincente. Abbiamo cercato di conquistare il titolo davanti alla commissione di ACES ed era presente tutto il mondo dello sport, dalle società alle federazioni”, ha dichiarato durante la conferenza stampa, sottolineando la partecipazione delle realtà sportive locali e il lavoro svolto per sostenere la candidatura.

“Noi, come amministrazione, chiediamo questo titolo e speriamo di ottenerlo” ha aggiunto, richiamando il percorso portato avanti negli ultimi mesi: “Abbiamo passato un anno ricco di sport e dedicato tante strutture sportive, per questo dobbiamo metterci in movimento”. Parole che evidenziano la volontà di trasformare il percorso della candidatura in un’occasione concreta per rafforzare il sistema sportivo cittadino, valorizzare gli impianti e ampliare le opportunità di pratica sportiva.

La nomina annunciata da Lupattelli apre ora una nuova fase per Taranto, chiamata a costruire attorno al riconoscimento un programma di iniziative e attività in grado di coinvolgere le società sportive, le federazioni, le istituzioni e la cittadinanza.