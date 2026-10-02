Taranto, Ferrarese: “Ora miglioriamo le opere”

Le Piscine, Lo Stadio e il PalaRicciardi saranno rifinite

“Consegnare un’opera non significa fermarsi: significa portarla fino all’ultimo dettaglio, a perfetta regola d’arte”. Queste le parole di ieri, di Massimo Ferrarese. L’ intento adesso è di rifinire, curare e migliorare le strutture protagoniste dei Giochi del Mediterraneo: le Piscine, lo Stadio e il Palaricciardi.

“Ascoltiamo – aggiunge – chi le vive ogni giorno: segnalazioni, consigli e osservazioni sono sempre benvenuti. Se c’è qualcosa che può essere migliorato, vogliamo saperlo.

Le grandi opere si fanno. Le opere fatte bene si curano fino in fondo”