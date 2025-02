Taranto, nuovo volto per i “Giardini De Curtis”: approvato l’accordo con i cittadini

L’area verde diventa un modello di gestione collettiva, trasformata in un luogo di aggregazione grazie all’impegno della comunità “Gli Angeli della Pinetina”

La Giunta comunale di Taranto ha dato il via libera alla sottoscrizione dell’Accordo Civico per la gestione dei “Giardini De Curtis”, un’area verde che grazie all’impegno dei cittadini è stata trasformata da spazio abbandonato in luogo di aggregazione sociale. L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni della città di Taranto”, che promuove la gestione collettiva degli spazi urbani attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Protagonista del progetto è la comunità “Gli Angeli della Pinetina” che, con risorse proprie, ha realizzato nell’area un dog-park denominato “Kenshin” e uno spazio culturale comprensivo di una biblioteca di quartiere con servizio di book crossing. Il gruppo ha richiesto la formalizzazione dell’accordo per ottenere il riconoscimento ufficiale delle attività già avviate spontaneamente.

La delibera, presentata dall’assessore al Patrimonio Marcello Murgia, include una carta di Autogoverno e un Regolamento di gestione che definiscono le modalità operative del gruppo nella gestione dello spazio, garantendone la fruizione collettiva senza scopo di lucro.

“Il Regolamento dei beni comuni rappresenta una vera sfida – ha commentato l’assessore Murgia – Vogliamo renderlo uno strumento concreto, applicabile alle diverse esigenze che emergono in città e nelle periferie, promuovendo nuove forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini”.