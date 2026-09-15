Taranto, gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico

Bitetti: “Investire sulla scuola significa investire sulla futura classe dirigente di questa meravigliosa città. Agli studenti dico di ripagare questo interesse con l’attenzione, la passione e la curiosità”

L’entusiasmo colorato e festoso degli alunni dell’istituto comprensivo “Renato Moro”, riuniti per l’occasione nel plesso “Leonida”, ha accolto il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Simeone. Il primo cittadino – fanno sapere – ha approfittato dell’invito ricevuto dalla dirigente scolastica Loredana Bucci per augurare anche a tutti gli altri studenti tarantini un buon avvio di anno scolastico.

“C’è chi ha già iniziato da un po’, chi inizierà nei prossimi giorni e chi inizia oggi, ma un augurio particolare – ha dichiarato il primo cittadino – va agli alunni delle prime classi che iniziano quest’anno un’entusiasmante avventura. Grazie ai genitori e al corpo docente, ognuno per la propria parte contribuirà alla crescita dei ragazzi.

Un obiettivo prioritario anche per l’amministrazione comunale, perché la scuola è in cima alle sue priorità: investire sulla scuola significa investire sulla futura classe dirigente di questa meravigliosa città. Agli studenti dico di ripagare questo interesse con l’attenzione, la passione e la curiosità. E di ricordare che i grandi risultati non sono mai frutto del lavoro di una sola persona, ma di una squadra che rema nella stessa direzione. E quella squadra è Taranto!”

