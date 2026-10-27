Taranto, il calcio femminile allo Iacovone. Bitetti: “Lo sport scorre nelle vene della nostra città”

“La decisione ci riempie di entusiasmo, è un segno inequivocabile della consolidata vocazione della città allo sport di qualità”

“La conferma delle due date allo stadio Erasmo Iacovone ci riempie di entusiasmo, è un segno inequivocabile della consolidata vocazione di Taranto allo sport di qualità.” Così in una nota il sindaco Bitetti, dopo l’annuncia delle due gare di calcio femminile che si svolgeranno a Taranto.

“In queste giornate così intense stiamo collezionando risultati importanti, prima con il titolo di Capitale mediterranea dello sport 2027, oggi con la notizia dei due incontri di calcio femminile, per i quali abbiamo lavorato intensamente in queste ultime settimane. – Afferma il primo cittadino – Giorni di impegno a stretto contatto con la Figc, una squadra di professionisti di altissimo livello che ringrazio per l’opportunità che sta offrendo alla nostra città.

Lo faccio attraverso i suoi vertici, il commissario Giovanni Malagò e la presidente della serie A Women Federica Cappelletti, con i quali ho già avuto modo di confrontarmi, riconoscendo in loro un’autentica vicinanza a Taranto. – Conclude Bitetti – Una città nelle cui vene scorre sport, settore sul quale stiamo costruendo l’immagine del nostro futuro anche grazie ad altri eventi in cantiere, dei quali parleremo presto.”