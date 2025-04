Taranto, il Commissario Perrotta incontra il presidente di Kyma Ambiente

Al centro del confronto le problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione alle criticità riscontrate in alcune aree della città

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 aprile, negli uffici di Palazzo di Città, si è svolto un incontro promosso dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, con il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli.

Al centro del confronto le problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione alle criticità riscontrate in alcune aree della città. Il Commissario Straordinario, che sta seguendo con grande attenzione la situazione, ha ribadito la necessità di garantire risposte rapide e concrete.

Nel corso dell’incontro, la società Kyma Ambiente ha presentato i risultati ottenuti nella raccolta differenziata e sono stati pianificati ulteriori interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nelle zone più sensibili. In particolare, è stato annunciato l’avvio della distribuzione di nuovi cestini e rastrelliere nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Salinella, per incentivare una maggiore attenzione da parte dei cittadini nel mantenere il decoro urbano.

“Kyma Ambiente ha inoltre manifestato la sua disponibilità ad organizzare incontri con la cittadinanza per proseguire la campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti. – Si legge nella nota – È stata sottolineata anche l’importanza di un miglioramento nelle pratiche di raccolta differenziata, in particolare da parte delle attività commerciali del territorio, e sono stati previsti potenziamenti dei servizi di controllo.”

“Il nostro obiettivo – ha affermato il Commissario Straordinario Perrotta – è risolvere in modo tempestivo le criticità emerse, soprattutto in vista dell’estate, garantendo alla città un ambiente più decoroso e un servizio più efficiente”.

In considerazione dell’attuale fase elettorale, il Commissario Straordinario, al termine dell’incontro, ha invitato la società Kyma Ambiente ad astenersi da qualsiasi atto che possa influire o condizionare il corretto andamento della competizione elettorale.

Inoltre, con una nota ufficiale inviata nella giornata odierna, il Commissario ha richiesto alle società partecipate dell’Ente di sospendere tutte le assunzioni di nuovo personale durante il periodo elettorale. Ha ribadito, come già indicato nella nota del 9 aprile, l’importanza di garantire trasparenza e imparzialità, evitando provvedimenti e/o comportamenti che possano compromettere la neutralità politica che le società in house dell’Ente sono chiamate a mantenere.