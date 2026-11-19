Carabinieri, università e studenti insieme per sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’ abuso delle sostanze stupefacenti

Lunedì 16 novembre, presso la sede tarantina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si è tenuto un incontro nell’ambito del progetto CIVITAS: prevenzione dell’abuso di sostanze stupefacenti e sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi.

All’iniziativa – fanno sapere – hanno partecipato il Capitano Gerardo Manzolillo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Massafra, la professoressa Maria Casola, docente universitaria, e il personale specializzato del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che opera a supporto delle Forze di Polizia nelle province di Taranto, Lecce e Matera. Presenti gli studenti universitari e numerosi alunni del liceo “Battaglini” di Taranto, accompagnati dai docenti.



Nel corso dell’incontro – sottolineano – il Capitano Manzolillo ha illustrato gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, agli interessi economici delle organizzazioni criminali e alla normativa di riferimento. Gli operatori del LASS, hanno approfondito l’origine, la natura e gli effetti delle sostanze, illustrando anche le tecniche scientifiche utilizzate per le analisi di laboratorio, tra cui la gascromatografia. Spazio anche al fenomeno dell’abuso di alcol.



Particolarmente significativo – aggiungono – il confronto con gli studenti, che hanno espresso preoccupazione per la diffusione dei consumi tra i giovanissimi, il ruolo dei social e delle dinamiche di gruppo, evidenziando anche la necessità di maggiori punti di riferimento, ascolto e vicinanza da parte degli adulti e delle istituzioni. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e sensibilizzazione, nella quale la prevenzione è stata affrontata non soltanto come contrasto ai comportamenti a rischio, ma anche come promozione della solidarietà, della responsabilità individuale e della partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità.



Il progetto CIVITAS – concludono nella nota – prosegue così il proprio percorso di collaborazione tra istituzioni, Università e scuola, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, cultura della legalità e cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.



