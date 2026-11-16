Taranto in fondo alla classifica, Bitetti: “Non rispecchia la realtà”

Il sindaco: “Giudizio pesante e inaccettabile.Taranto è tanto altro”

Pubblichiamo la nota per intero di Piero Bitetti

“Il giudizio di Italia Oggi è pesante e non mi trova d’accordo. Perché Taranto è più di un posto in classifica, è più di un dato anonimo, è più di un racconto che non rende giustizia alla sua storia. Se poi vogliamo entrare nel merito, iniziamo da una distorsione evidente: è davvero plausibile che gli ultimi posti in classifica siano tutti nel Mezzogiorno? E sul tema delle responsabilità, chiediamocelo onestamente: gli indicatori utilizzati riguardano esclusivamente aspetti di competenza comunale, oppure coinvolgono altre istituzioni?

La risposta alla prima domanda sta in decenni di questione meridionale, anzi tarantina, mai risolta.

Perché potrei dire che Taranto patisce oggi le scelte, o le mancate scelte, del passato, perché altrove qualcuno ha rinviato decisioni cruciali per favorire lo sviluppo del nostro territorio. Potrei dire che migliaia di posti di lavoro a rischio sono un peso enorme anche per la più vivace delle economie. Potrei dire che se le risorse a noi destinate, pur cospicue, vengono poi sistematicamente stornate e non si traducono in azioni concrete, garantire quella qualità della vita tanto agognata è davvero difficile.

Per la seconda, invece, vengono in soccorso proprio i dati.

Quella classifica giudica la totalità dei 29 comuni della provincia. Un’area da 550mila abitanti, dove il capoluogo pesa solo per circa un terzo della popolazione.

Il calo di una buona parte degli indicatori utilizzati, poi, dipende da fattori estranei al territorio. Voci decisive che ci trascinano in basso come il sistema salute, il reddito, i tassi di occupazione e la gestione della grande industria (ex Ilva), sono il risultato della volontà di altre istituzioni e finanche del mercato.

Con ciò non vogliamo negare le criticità, ma vogliamo inquadrarle come strutturali: si tratta di questioni, insomma, che provengono da lontano e che non possono dipendere dalle azioni di questa amministrazione. Salvo poi, circostanza davvero singolare, attribuire per esempio un dato negativo per la presenza di impianti sportivi, nonostante quel che noi abbiamo realizzato con i Giochi del Mediterraneo!

Nella migliore delle ipotesi, quindi, questa classifica non rispecchia la realtà. Perché Taranto è tanto altro e avrebbe bisogno di rialzarsi, di ripartire, non di essere affossata dall’ennesimo pregiudizio.

Noi stiamo investendo tutte le risorse possibili: umane, economiche e strumentali. Mettiamo ogni giorno tutto il nostro impegno per governare una serie di situazioni complesse con buon senso, volontà e determinazione.

Ma una “tempesta perfetta” di tali dimensioni non si è mai abbattuta sulla nostra città: un intero modello economico scardinato, la cui conseguenza è la contrazione delle tasse che sostengono il bilancio comunale. Ecco perché voglio ribadire con forza che per poterne venir fuori dobbiamo farlo insieme, senza dividerci, senza lasciarci trascinare dal livore di assegnare semplicisticamente colpe.

Solo se ognuno farà la propria parte, insieme faremo gli interessi della nostra città”

