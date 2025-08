Taranto, incontro tecnico per l’avanzamento dei lavori alla Stazione ferroviaria

Il Sindaco Bitetti ha parlato con l’assessore regionale ai trasporti Ciliento della necessità di potenziare i collegamenti ferroviari da e per la città ionica, attraverso un incremento della velocità dei treni, e della volontà di ripristinare l’area di lavaggio dei convogli

Nella giornata di ieri, martedì 5 agosto presso palazzo di città, si è tenuto un incontro tecnico presieduto dal sindaco Piero Bitetti, alla presenza dei rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e dell’Assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento. Al centro del confronto, lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione in corso presso la stazione ferroviaria cittadina e l’individuazione di eventuali criticità da superare.

Al termine del proficuo incontro, il sindaco Bitetti, accompagnato dal vicesindaco Mattia Giorno, dall’assessore Ciliento e dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. “Ritengo che la stazione rappresenti la vera porta di accesso alla città — ha dichiarato il primo cittadino — e per questo merita un intervento di riqualificazione anche delle aree circostanti. È fondamentale procedere con l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire piena fruibilità alle persone con disabilità. Abbiamo constatato con soddisfazione che i lavori stanno procedendo in maniera celere.”

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha inoltre discusso con l’assessore Ciliento della necessità di potenziare i collegamenti ferroviari da e per Taranto, attraverso un incremento della velocità dei treni, e della volontà di ripristinare l’area di lavaggio dei convogli, storicamente presente presso la stazione.