Taranto, incontro tra sindacati e Commissari per i servizi e i dipendenti comunali

Nella giornata di ieri, giovedì 13 marzo, è stato avviato un tavolo di confronto tra la gestione commissariale dell’Ente e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto, FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL, alla presenza del Sub Commissario Nicolì.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi riguardanti i dipendenti comunali, tra cui numerose questioni ereditate dalla precedente amministrazione Melucci e mai portate a termine. Inoltre, sono stati discussi, seppur in via preliminare, nuovi aspetti organizzativi. Per quanto riguarda le progressioni verticali già avviate e i bandi per le E.Q. ancora in sospeso, le organizzazioni sindacali hanno sollecitato una rapida definizione, al fine di valorizzare il personale coinvolto.

“In merito agli aumenti delle tariffe di sosta e alle limitazioni nel Borgo, è stato ottenuto l’impegno a verificare di includere l’area di via P. Amedeo (ex Mercato Coperto) tra quelle accessibili ai lavoratori con abbonamento monozona, oltre alla possibilità di attivare eventuali convenzioni tra Enti. –

Per quanto concerne l’approvazione del rendiconto finanziario, necessaria per l’erogazione degli incentivi tributari, è stata fornita rassicurazione sul rispetto delle tempistiche, – si legge nella nota – garantendo così il riconoscimento dell’impegno dei lavoratori e la corretta applicazione delle misure previste.

Sul fronte della Direzione Servizi Sociali, sono state segnalate le criticità logistiche e ribadita la necessità di assumere al più presto le 7 unità previste dal Piano del Fabbisogno, per potenziare ulteriormente i servizi già erogati con eccellenza. Per il settore educativo, abbiamo ripreso il discorso dopo un paio di giorni per sottolineare che il calendario educativo termina il 30 giugno, in relazione all’indennità di responsabilità che deve essere erogata per 10 mesi. Alla fine, abbiamo concordato di rivederci tra un paio di settimane.

Infine, il Sub Commissario Nicolì ha affrontato la questione dell’istituzione del servizio H24 per la Polizia Locale, sollevata dalle richieste di chiarimento delle organizzazioni sindacali. Secondo il Sub Commissario, tale servizio sarebbe già previsto dal regolamento vigente della Polizia Locale. – Proseguono i sindacati – Tuttavia, riteniamo che quanto previsto nel regolamento non riguardi un vero e proprio servizio H24, ma piuttosto una fascia oraria aggiuntiva. Inoltre, tale servizio non è mai stato attuato, in quanto manca il personale necessario e le risorse finanziarie disponibili risultano attualmente insufficienti.”

L’incontro, durato circa due ore, si è concluso con l’impegno a definire un calendario di incontri futuri, finalizzati all’individuazione e alla risoluzione delle problematiche già emerse, nonché di quelle ancora da proporre.