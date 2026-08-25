Taranto, Kyma: modifiche alla viabilità nell’ area stadio

In occasione della partita Italia-Kosovo, in programma domani 26 agosto, nell’ambito dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, saranno adottate specifiche misure di viabilità finalizzate a garantire la sicurezza dell’area dello stadio e a consentire l’ordinato afflusso e deflusso degli spettatori

A partire dalle ore 18:00 – fanno sapere – e fino al termine delle esigenze connesse all’evento, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare nelle seguenti strade:

* via Lago Maggiore, nel tratto compreso tra via Lago di Alimini Grande e via Lago di Monticchio;

* via Scotti;

* via Erasmo Iacovone;

* via Lago di Como;

* via Lago di Alimini Grande, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lago di Alimini Grande e via Lago Maggiore.



Le limitazioni – sottolineano – si rendono necessarie per mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’evento sportivo, agevolando le operazioni di afflusso allo stadio e, al termine dell’incontro, il deflusso degli spettatori.

L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle 18.30.

Si invita pertanto – concludono -la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni del personale presente sul posto e, ove possibile, a evitare l’area interessata dalle interdizioni a partire dalle ore 18:00, utilizzando percorsi alternativi.

La collaborazione – riportano nella nota del comune – di tutti, contribuirà a garantire lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni di sicurezza e a limitare i disagi alla circolazione.