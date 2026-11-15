Taranto, la quindicesima Città Metropolitana italiana?

di Erasmo Venosi

Benefici e costi legati al riconoscimento giuridico di Città Metropolitana. La pianificazione strategica simile alle vecchie aree vaste. È un nuovo modello di sviluppo da legare a proposte concrete. Spunti per una riflessione non ordinaria

La possibilità che Taranto diventi la quindicesima Città metropolitana d’Italia apre una questione che merita di essere affrontata senza pregiudizi, ma soprattutto senza facili entusiasmi. Non si tratta semplicemente di attribuire alla città un nuovo riconoscimento istituzionale, bensì di capire se questo cambiamento possa diventare uno strumento concreto per rilanciare l’intero territorio, superando quella frammentazione amministrativa che spesso ostacola la programmazione di interventi e politiche di sviluppo su scala provinciale.

La proposta arriva in una fase particolarmente delicata per Taranto, chiamata a confrontarsi con trasformazioni profonde: la crisi del modello industriale tradizionale, la riconversione produttiva, il risanamento ambientale, il futuro del porto, il ruolo strategico dell’aeroporto di Grottaglie e la necessità di creare nuove opportunità occupazionali. Questioni che non possono essere affrontate separatamente e che richiedono una visione territoriale capace di andare oltre i confini amministrativi dei singoli Comuni.La domanda, dunque, è inevitabile: diventare Città metropolitana rappresenterebbe davvero una risposta a queste esigenze?

Un punto di partenza per questa riflessione arriva dall’esperienza delle quattordici Città metropolitane già istituite in Italia. A dieci anni dalla loro nascita, il bilancio non è privo di criticità. Lo evidenzia lo studio di Giuseppe Mobilio, ricercatore del CNR-ISSiRFA, pubblicato nel 2024 sulla rivista Italian Papers on Federalism con il titolo “Le Città metropolitane a dieci anni dalla loro istituzione. Spunti per un bilancio”.

L’analisi mette in luce le difficoltà incontrate da questi enti, soprattutto sul piano finanziario, della rappresentanza politica e della capacità effettiva di esercitare le funzioni attribuite dalla legge. Il dato che emerge è significativo: l’istituzione di una Città metropolitana non comporta automaticamente maggiori risorse, servizi più efficienti o nuove prospettive di sviluppo. Il rischio è quello di creare un ulteriore livello istituzionale, dotato sulla carta di competenze strategiche, ma privo del personale, degli strumenti finanziari e dell’autonomia necessari per esercitarle.

È una lezione che Taranto non dovrebbe sottovalutare. Prima di rivendicare un nuovo status istituzionale, occorre definire con precisione quale modello di governance si intenda realizzare e, soprattutto, quali strumenti si vogliano mettere a disposizione del territorio.

La legge 56 del 2014 attribuisce alle Città metropolitane funzioni importanti in materia di pianificazione strategica, sviluppo territoriale, coordinamento delle infrastrutture e organizzazione integrata dei servizi e delle reti di comunicazione.

Per Taranto, uno dei principali benefici potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di costruire una programmazione unitaria dei 29 Comuni della provincia. La difficoltà di elaborare strategie condivise è da tempo uno dei limiti del territorio. Una governance metropolitana potrebbe favorire il coordinamento della viabilità, del trasporto pubblico, dell’edilizia scolastica, delle politiche ambientali e delle infrastrutture, superando la logica degli interventi isolati.

L’obiettivo sarebbe mettere in relazione Taranto con Grottaglie, Martina Franca, Massafra, Manduria e tutti gli altri centri della provincia, valorizzandone le rispettive vocazioni e costruendo un progetto di sviluppo che tenga insieme le diverse realtà economiche e sociali.

Un secondo vantaggio riguarderebbe la capacità di interlocuzione istituzionale. Una Città metropolitana potrebbe presentarsi come soggetto territoriale più strutturato nei rapporti con la Regione, il Governo e le istituzioni europee, affrontando con una visione complessiva questioni che oggi superano ampiamente i confini comunali: il porto, la logistica, le infrastrutture ferroviarie, l’aeroporto di Grottaglie, la ZES, la transizione energetica e la riconversione industriale.

C’è poi la questione economica. Taranto non può continuare a immaginare il proprio futuro esclusivamente in funzione delle sorti del comparto siderurgico, né subordinare ogni prospettiva di sviluppo alla possibilità che si trovino investitori disposti a puntare sulla decarbonizzazione e sulla realizzazione dei forni elettrici, in un contesto segnato da costi energetici crescenti, crediti di carbonio e sovrapproduzione di acciaio.

Occorre costruire un sistema economico più articolato, capace di valorizzare l’economia del mare, la logistica, l’agroalimentare, il turismo, la ricerca, le tecnologie energetiche e le nuove filiere industriali. In questa prospettiva, il collegamento tra Taranto, Grottaglie e gli altri poli produttivi provinciali potrebbe diventare uno degli assi portanti della programmazione metropolitana.

Tutto questo, però, a una condizione: il nuovo ente dovrà garantire una rappresentanza effettiva a tutti i Comuni, evitando che il capoluogo diventi l’unico centro decisionale.

Accanto alle opportunità esistono questioni che non possono essere trascurate. La legge Delrio prevede che l’istituzione delle Città metropolitane avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e stabilisce la gratuità degli incarichi negli organi metropolitani. Ma questo principio non elimina i costi reali della gestione di un territorio più ampio e complesso.

Servono personale qualificato, strutture tecniche, capacità di progettazione, risorse per la manutenzione delle infrastrutture e strumenti amministrativi adeguati alla realizzazione degli interventi. Le esperienze maturate dalle Città metropolitane esistenti hanno evidenziato difficoltà finanziarie e riduzioni degli organici, con conseguenze sulla capacità operativa degli enti.

Un altro nodo riguarda la rappresentanza politica. Nel modello previsto dalla legge 56 del 2014, il sindaco metropolitano coincide automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo. Si tratta di un meccanismo che solleva questioni delicate sul rapporto tra il peso demografico del capoluogo e la rappresentanza degli altri Comuni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240 del 2021, ha evidenziato criticità di questo assetto rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza del voto e di responsabilità politica, sollecitando un intervento del legislatore.

Per Taranto sarebbe quindi fondamentale affrontare preventivamente il tema, costruendo un sistema che assicuri il coinvolgimento reale delle amministrazioni locali. La Città metropolitana non dovrebbe trasformarsi in uno strumento di accentramento, ma diventare una sede di collaborazione e di condivisione delle scelte strategiche.

La questione economica rappresenta probabilmente il passaggio più importante dell’intera proposta. Diventare Città metropolitana non significa ottenere automaticamente maggiori finanziamenti statali o europei. L’accesso ai programmi di investimento dipende dalle rispettive normative, dai requisiti previsti per i beneficiari e dalle procedure di assegnazione. Per questo motivo, la richiesta di riconoscimento istituzionale dovrebbe essere accompagnata da un progetto finanziario concreto, capace di individuare le risorse necessarie e le modalità per reperirle.

Taranto avrebbe bisogno di un quadro di investimenti pluriennale che comprenda il risanamento e la bonifica del Sito di interesse nazionale, la rigenerazione ambientale, il potenziamento della mobilità ferroviaria e stradale, la formazione professionale, la ricerca e il sostegno alla riconversione produttiva. Sarebbe inoltre necessario valutare, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti, una maggiore capacità di valorizzazione delle entrate e delle risorse collegate alle attività portuali e aeroportuali.

Soprattutto, occorrerebbe riconoscere la specificità di Taranto: un territorio che per decenni ha sostenuto un costo ambientale e sociale rilevante a beneficio del sistema industriale nazionale. Una condizione che dovrebbe trovare un riconoscimento concreto nelle politiche di investimento e nei programmi di rigenerazione.

Il risanamento ambientale, infatti, non può essere considerato una questione separata dallo sviluppo economico. Deve diventare uno dei presupposti fondamentali di qualsiasi strategia di rilancio. Taranto non può autoproclamarsi Città metropolitana. L’attuale assetto, disciplinato dalla legge 56 del 2014, individua le quattordici Città metropolitane esistenti e definisce il relativo quadro istituzionale.

L’inserimento di Taranto richiederebbe quindi un intervento legislativo nazionale, accompagnato da un percorso istituzionale che coinvolga il Comune capoluogo, la Provincia, i Comuni interessati e la Regione Puglia.

Sarebbe necessario definire il nuovo assetto territoriale, le funzioni amministrative, le risorse finanziarie, gli organi di governo e le modalità di rappresentanza. Prima ancora di avviare un confronto parlamentare, sarebbe opportuno predisporre uno studio di fattibilità giuridica, amministrativa ed economica, in grado di dimostrare la sostenibilità e l’utilità del nuovo ente. Non basterebbero, dunque, una deliberazione comunale o un semplice atto amministrativo. Servirebbe una riforma legislativa accompagnata da un progetto territoriale condiviso.

La questione della Città metropolitana dovrebbe essere affrontata partendo da una domanda più ampia: quale futuro vogliamo costruire per Taranto e per l’intero territorio provinciale? Il porto, Grottaglie, il sistema produttivo, il patrimonio agricolo e turistico, le università, la ricerca e le nuove tecnologie energetiche rappresentano componenti di una possibile strategia integrata. Per trasformarle in opportunità concrete occorrono programmazione, infrastrutture, investimenti e una governance capace di mettere in rete competenze e risorse.

A tutto questo si aggiunge una questione che non può più essere rinviata: il risanamento ambientale e la restituzione di prospettive di sviluppo alle comunità che hanno sopportato per decenni il peso dell’industrializzazione.

C’è un dato che aiuta a comprendere la dimensione della sfida. Secondo i numeri riportati nell’indice BES, il Benessere equo e sostenibile, Taranto si colloca al 102° posto su 107 province, con un punteggio di 29,1 su 100, risultando quinta su sei in Puglia. Un indicatore che restituisce, al di là delle classifiche, la complessità delle condizioni sociali, economiche e ambientali con cui il territorio deve confrontarsi.

La prospettiva di una Taranto Città metropolitana, dunque, non dovrebbe essere ridotta a una battaglia per un nuovo titolo istituzionale. Dovrebbe diventare l’occasione per discutere di autonomia, risorse, rappresentanza, sviluppo e giustizia ambientale.

Perché il vero obiettivo non è aggiungere un ente alla geografia amministrativa italiana, ma costruire le condizioni affinché Taranto e i 29 Comuni del territorio possano finalmente programmare insieme il proprio futuro, senza dipendere esclusivamente dalle emergenze e dalle decisioni assunte altrove.

La Città metropolitana, se adeguatamente finanziata e costruita su una governance realmente partecipata, potrebbe rappresentare uno strumento per questo cambiamento. Ma prima del riconoscimento istituzionale viene il progetto. E prima ancora del progetto, la volontà di riconoscere a Taranto il diritto di immaginare e governare il proprio futuro.