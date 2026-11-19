La struttura è di inizio ‘900 e accoglierà come un tempo i banchi di vendita dei prodotti ittici

“Restituire alla pensilina liberty la sua storica funzione: ospitare il mercatino del pesce”.

Questa l’ indicazione presente nel documento di indirizzo alla progettazione per la giunta Bitetti

Il provvedimento – fanno sapere – inquadra risorse (200mila euro) e azioni che consentiranno alla struttura di inizio ‘900 di accogliere nuovamente i banchi di vendita dei prodotti ittici. Un intervento che terrà conto del valore architettonico del manufatto, considerando che saranno adottate soluzioni che non ne comprometteranno gli elementi caratteristici, come le colonne in ghisa, le travature in ferro e il basolato sul quale poggia.



“I banchi saranno realizzati con materiali compatibili – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cosa – poggeranno su pedane che, a loro volta, saranno isolate dal basolato tramite un telo isolante ad alta densità. Si tratta di precauzioni necessarie per preservare questo bene storico, rendendolo di nuovo vivo e fiorente come lo è stato per molti decenni. Con una prospettiva tutt’altro che trascurabile: trasformare la pensilina liberty in un attrattore turistico dove poter vivere un’autentica esperienza di tarantinità”

