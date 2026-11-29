Tursi e Filippetti: “I diritti non sono una variabile di bilancio”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

La vicenda dei lavoratori Ladisa non è soltanto una questione di conti: dietro il taglio delle ore ci sono persone, famiglie e salari. A Taranto sono 86 i lavoratori coinvolti.

Le difficoltà economiche degli appalti non possono ricadere su chi lavora, né tradursi in una progressiva riduzione di diritti e tutele.

Va riconosciuto il ruolo di USB, che sta dando voce ai lavoratori e portando all’attenzione pubblica una vertenza che merita risposte concrete.

La dignità del lavoro non è una voce da tagliare quando i conti non tornano. È un diritto da garantire, sempre.

Come Partito Democratico saremo al fianco dei lavoratori e di chi ne tutela i diritti.