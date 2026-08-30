domenica 30 Agosto 26
CP

Taranto, moria di novellame cozze per il caldo

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra si organizza per i Santi Medici Cosma e Damiano

CP -
di Angelo Nasuto Per la prossima festa, tradizionalmente prevista per la fine di settembre (dal 26 al 29) nella Tebaide è stato necessario un chiarimento...
Read more

Taranto, incidente stradale: coinvolti tre agenti

CP -
Paura questa mattina nel Borgo, mentre erano a bordo di un’auto di servizio Tre agenti della Polizia Locale rimaste coinvolte in un incidente stradale. E'...
Read more

USB Sanità Taranto, aggressione alla postazione 118 di Torricella: “Urge confronto e soluzioni”

CP -
Secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale, gli operatori sarebbero stati vittime di un episodio di violenza durante il servizio USB Sanità Taranto denuncia un’aggressione avvenuta mercoledì...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand