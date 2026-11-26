Il provvedimento di autorizzazione temporanea consentirà lo svolgimento nei prossimi mesi di diverse iniziative regionali e nazionali legate all’atletica leggera, confermando il valore dei due impianti nel panorama sportivo italiano e l’unicum che rappresentano per il Mezzogiorno

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, attraverso il comitato regionale Puglia, gestirà PalaRicciardi e stadio “G. Valente” fino al 30 giugno 2027.

Il provvedimento di autorizzazione temporanea consentirà lo svolgimento nei prossimi mesi di diverse iniziative regionali e nazionali legate all’atletica leggera, confermando il valore dei due impianti nel panorama sportivo italiano e l’unicum che rappresentano per il Mezzogiorno.

Già sabato 28 novembre, infatti, le strutture saranno teatro degli “Stati Generali dell’Atletica Pugliese”: società, tecnici e giudici si ritroveranno per fare il punto sul settore con il presidente Fidal Puglia Eusebio Haliti, a Taranto proprio in questi giorni. Domenica 29 novembre, inoltre, la parola passerà agli atleti con il “Meeting di apertura Indoor 2026”, prima gara regionale al coperto.

Sarà il 2027, tuttavia, a consacrare il PalaRicciardi come casa dell’atletica. Il 6 e 7 febbraio, infatti, a Taranto si disputeranno i “Campionati Italiani di prove multiple indoor Master” e il “Campionato invernale di lanci Master”, mentre il 20 e 21 febbraio sempre il PalaRicciardi ospiterà i “Campionati Italiani Assoluti Indoor”. Per la prima volta dalla sua istituzione, nel 1970, questa manifestazione si disputerà in una città del Sud Italia.

“La centralità di queste strutture nella programmazione nazionale della Fidal – il commento del vicesindaco Mattia Giorno – dimostra che abbiamo lavorato bene per la loro valorizzazione. Con il presidente Haliti stiamo costruendo un percorso concreto, che porterà a Taranto eventi e visibilità: una prospettiva che abbiamo coltivato sin dalla chiusura dei Giochi del Mediterraneo, consentendo all’eredità impiantistica di poter esprimere sin da subito il suo valore”.