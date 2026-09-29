Taranto, pattinodromo: Ferrarese annuncia la gara per i lavori

L’intervento mira a ottenere per il Pattinodromo l’omologazione sportiva necessaria per lo svolgimento di competizioni nazionali, integrando e ampliando la dotazione originariamente prevista, che avrebbe consentito esclusivamente lo svolgimento di attività agonistiche e di allenamento in assenza di pubblico

Pubblichiamo per intero la nota di Massimo Ferrarese

“È stata indetta oggi la gara per i lavori di miglioramento del Pattinodromo, inserito nell’area del Parco Urbano Sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo. Il finanziamento complessivo previsto è di 800.000 euro.

L’obiettivo di rendere il più possibile funzionale e qualificata l’offerta di impiantistica sportiva nel quartiere Salinella di Taranto non si è quindi esaurito con lo svolgimento dei Giochi.

L’intervento mira a ottenere per il Pattinodromo l’omologazione sportiva necessaria per lo svolgimento di competizioni nazionali, integrando e ampliando la dotazione originariamente prevista, che avrebbe consentito esclusivamente lo svolgimento di attività agonistiche e di allenamento in assenza di pubblico.



Si interverrà pertanto sull’ottimizzazione degli accessi e della viabilità interna, sulla realizzazione di percorsi pedonali di collegamento, sulla costruzione di un fabbricato destinato agli spogliatoi e di uno dedicato al pubblico, oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Un ulteriore intervento che consentirà di valorizzare e qualificare il patrimonio di impiantistica sportiva lasciato alla città dai Giochi del Mediterraneo”.