Taranto, per i lavoratori ex Ilva tre giorni di assemblee con i Sindacati

Tre giorni di assemblee con i lavorati dell’ex Ilva organizzati dalle segreterie e dalle Rsu di Fim, Fiom e Uilm, che si terranno dal 22 al 24 luglio, nel corso delle quali sarà costruita una piattaforma rivendicativa rispetto alle questioni ambientali, occupazionali, sanitarie e industriali in ottica dell’avvio del processo di decarbonizzazione.

La piattaforma rivendicativa sarà successivamente presentata nel corso del Consiglio di fabbrica che si terrà il 25 luglio, a partire dalle ore 8.30 all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a quello della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, ai sindaci dei Comuni di Taranto e di Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, tutti invitati a parteciparvi in quanto soggetti istituzionali titolati alla sigla dell’accordo di programma volto proprio alla completa trasformazione del sito Tarantino in ottica di progressivo abbandono del ciclo integrale.

“È giunto il momento – spiegano Fim, Fiom e Uilm – di affrontare le questioni al fine di determinare noi, come territorio, le decisioni future e accelerare sul processo di decarbonizzazione degli impianti e sulla transizione ecologica salvaguardando al contempo i livelli occupazionali dei lavoratori diretti, Ilva in As e degli appalti”.