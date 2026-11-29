La scoperta è avvenuta soltanto dopo averne già consumato una parte. Il prodotto è stato acquistato in un supermercato, partito l’ esposto al Nas

È la segnalazione presentata da un consumatore di Taranto, che ha deciso di rivolgersi a un legale per chiedere verifiche sulla sicurezza dell’alimento acquistato in una nota catena della grande distribuzione. Durante il pasto, l’acquirente si sarebbe accorto della presenza del corpo estraneo, chiaramente visibile e incorporato nella carne, dopo averne ingerito circa metà.

Una scoperta che gli ha provocato forte disgusto e preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute. L’uomo si è affidato all’avvocato Fabrizio Del Vecchio, che ha già trasmesso una segnalazione alla società interessata e si prepara a presentare un esposto ai carabinieri del Nas. La vicenda è stata inoltre portata all’attenzione del Sian, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl, per gli eventuali accertamenti di competenza.

Il lotto, datato 24 novembre, risulta confezionato per la società distributrice in uno stabilimento in provincia di Forlì-Cesena. Il consumatore ha conservato le cotolette rimanenti e dispone di fotografie che documenterebbero quanto segnalato. La richiesta è di verificare il lotto interessato e la relativa filiera produttiva, per accertare come il corpo estraneo sia finito nell’alimento destinato al consumo. ( Ansa)