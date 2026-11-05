Taranto, plesso “Mesto-Finotto” : avviati i lavori su lastrico e facciate

Il Comune informa che dopo le eccezionali precipitazioni di lunedì scorso, c’ è già l’ impegno dell’ amministrazione per la valutazione di eventuali soluzioni per i fruitori del centro diurno situato , nella borgata di Lama

L’ assessore ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso incontrerà oggi i rappresentanti della cooperativa “La Vela”, attuale gestore della struttura. L’immobile – fanno sapere nella nota del Comune – che ospita il centro è già oggetto di un intervento di riqualificazione per il quale sono stati investiti circa 100mila euro, destinati al rifacimento delle facciate e del lastrico solare. I lavori sono iniziati il 12 ottobre, erano attesi da oltre 8 anni e sono stati sbloccati dopo i numerosi sopralluoghi effettuati dal sindaco Piero Bitetti e dagli assessori Lucio Lonoce (Lavori Pubblici) e Lincesso