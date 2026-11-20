Da venerdì 20 novembre viene ripristinata la viabilità anche per i mezzi pesanti



L’Ordinanza di Polizia Locale n. 706 del 13 novembre 2026, dalle ore 23 di lunedì 16 novembre alle ore 5.30 di venerdì 20 novembre, ha vietato il transito sul ponte ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Da oggi, il Ponte di San Francesco di Paola che collega il Borgo Antico al Borgo Nuovo di Taranto, sul canale navigabile tra Mar Grande e Mar Piccolo, torna pienamente percorribile anche per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali e gli autobus. Sono terminati i lavori di restyling parziale. Resta però attiva una limitazione: i mezzi del trasporto pubblico potranno attraversarlo ma uno alla volta per ragioni di sicurezza legate ai carichi sulla struttura.