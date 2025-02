Taranto, presentato il nuovo progetto ITS Acadamy Odontotecnico

Il percorso rappresenta un’ ulteriore offerta per gli studenti per una formazione completa e all’avanguardia nel settore, che consentirà una solida preparazione tecnica e professionale, focalizzandosi sull’innovazione digitale, il Made in Italy e la sostenibilità. Unico in tutta la città e nella provincia

Presentazione ufficiale questa mattina per il nuovo progetto ITS Academy Odontotecnico, percorso formativo quadriennale integrato nel modello 4+2 della Scuola Santa Apollonia, Istituto Paritario Professionale. Si tratta di un’ ulteriore offerta per gli studenti per una formazione completa e all’avanguardia nel settore odontotecnico, che consentirà una solida preparazione tecnica e professionale, focalizzandosi sull’innovazione digitale, il Made in Italy e la sostenibilità. Unico in tutta la città e nella provincia.

“L’eterogeneità delle attitudini e delle esigenze educative richiede un approccio didattico diversificato, capace di intercettare le specifiche modalità di apprendimento di ciascun giovane. L’eccessiva rigidità di alcuni percorsi formativi tradizionali ha spesso contribuito alla disaffezione scolastica e all’aumento della dispersione.

L’integrazione tra teoria e pratica, l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti risultano fondamentali per rendere la scuola più inclusiva e attrattiva. – Spiega Elvira Serafini, segretario nazionale e provinciale Snals – I percorsi della filiera tecnologico-professionale costituiscono, quindi, una nuova opportunità formativa che non possiamo non offrire ai nostri giovani, anche in coerenza con le linee europee più recenti. Come sindacato crediamo fortemente nella Mission Educativa della Scuola e ci battiamo per la Tutela della Professione Docente e crediamo che questi nuovi percorsi possano essere di grande aiuto per garantire nuove unità lavorative”.

Il percorso “4+2” garantirà quattro anni di istruzione tecnica e professionale presso la Scuola Santa Apollonia, con un curriculum strutturato per sviluppare competenze teoriche e pratiche nel settore odontotecnico e due anni di formazione specialistica presso l’ITS Academy, che consentirà agli studenti di ottenere il Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF), riconosciuto a livello europeo, e di perfezionare le loro competenze attraverso stage intensivi e laboratori avanzati.

“I punti di forza del progetto sono le collaborazioni strategiche con università, ordini professionali, aziende e ITS Academy per offrire una formazione aggiornata e integrata alle esigenze del mercato del lavoro. Una forte innovazione digitale attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate come CAD/CAM, stampa 3D e materiali biocompatibili, indispensabili nel settore odontotecnico moderno. Focus sul Made in Italy attraverso la valorizzazione delle tecnologie e dei prodotti italiani, con un’attenzione particolare alla qualità, innovazione e personalizzazione. Patti educativi 4.0 attraverso lo sviluppo di reti interregionali per favorire la cooperazione tra scuole, aziende e istituzioni, condividendo risorse e competenze”, spiega Antonio De Pace, coordinatore delle attività educative e didattiche Scuola Sant’Apollonia. Una grande opportunità anche per i docenti e lo sviluppo del territorio.

“Si tratta di una nuova modalità che ha come obiettivo quello di garantire agli studenti una transizione fluida verso il mondo del lavoro, grazie a percorsi personalizzati e allineati alle richieste del mercato. Inoltre vorrà offrire un’opportunità formativa che coniuga istruzione, innovazione e valorizzazione del territorio. Quindi costruire un filiera che possa essere al servizio di tutte le generazioni: prendere l’allievo dalla scuola e portarlo in azienda. Curarci della sua formazione e della sua crescita dal punto di vista umano e professionale e viceversa”, commenta Milena Rizzo, presidente ITS Academy Puglia.

Presenti all’incontro anche il consigliere regionale Massimiliano Stellato e l’assessore alla Pubblica istruzione ed università Federica Simili che ha annunciato che questa mattina è stato ufficializzato un accordo di programma per l’Università del Salento sul territorio tarantino. “Si tratta di un obiettivo raggiunto dopo tanto lavoro e tanto impegno anche del sindaco Rinaldo Melucci, per offrire ai nostri giovani un ventaglio formativo più amplio nella scelta universitaria”, conclude l’assessore Simili.