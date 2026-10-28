Taranto, primo via libera al parcheggio interrato nel Borgo

Valutazione positiva della giunta sulla manifestazione d’interesse di quattro società. Il percorso proseguirà con la presentazione della proposta e una fase di apertura a eventuali alternative

La giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha valutato positivamente la manifestazione preliminare di interesse presentata dalle società Macob srl, Innovation Green Group srl, Impresa Del Fiume srl e Green 2030 srl per la realizzazione di un parcheggio interrato nel quartiere Borgo, nell’area compresa tra piazza Garibaldi e piazza Archita.

Si tratta del primo passaggio nell’ambito della procedura di partenariato pubblico-privato, nota come project financing e disciplinata dal Codice dei contratti pubblici. Con il riconoscimento del pubblico interesse, si apre ora la fase successiva: le società dovranno presentare la proposta di partenariato, che sarà pubblicata per almeno 60 giorni, così da consentire ad altri operatori interessati di avanzare proposte alternative.

Al termine di questo periodo, il Comune avrà ulteriori 45 giorni per individuare una o più proposte tra le quali selezionare quella da sottoporre a gara. Il percorso è dunque ancora nelle fasi iniziali e dovrà passare attraverso i successivi adempimenti previsti dalla procedura.

La manifestazione preliminare di interesse risale allo scorso 17 aprile. Nei mesi successivi, Comune e società proponenti hanno avviato uno scambio di comunicazioni, culminato all’inizio di luglio con una nota nella quale le imprese, prendendo atto delle osservazioni formulate dagli uffici comunali, hanno confermato la volontà di portare avanti il progetto e la disponibilità a superare le criticità evidenziate.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per affrontare la carenza di parcheggi nel centro cittadino. Già lo scorso dicembre, infatti, il Comune aveva pubblicato un avviso esplorativo per individuare nuove aree di sosta, in linea con le esigenze richiamate anche nei documenti di programmazione e pianificazione dell’ente.