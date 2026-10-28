Taranto, psicologia della città

di Armando De Vincentiis

Il degrado degli spazi pubblici, la perdita del verde e gli edifici incompiuti incidono sulla qualità della vita e sulla socialità. Nella città ionica, ripensare i quartieri significa anche investire nel benessere delle persone e nel futuro delle nuove generazioni

Quando camminiamo per strada, pensiamo che la nostra ansia o il nostro umore dipendano solo da fatti personali. Non è così. La scienza lo dice chiaramente da tempo: l’architettura e lo stato dei quartieri hanno il potere di modellare la nostra mente. La città non è un contenitore passivo, ma un attore che lancia messaggi continui al nostro cervello. Questi studi si applicano a Taranto? Assolutamente sì. La letteratura scientifica sembra scritta apposta per descrivere le ferite della città ionica. Vediamo come tre famose teorie spiegano la realtà tarantina.

Secondo la Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione, gli studi dimostrano che il cemento, il rumore e il caos caricano il cervello di “fatica mentale”, rendendo le persone irritabili e ansiose. Il verde e gli alberi servono proprio a questo: sono un freno naturale allo stress. A Taranto, i cantieri per la nuova mobilità, come la BRT, e le piste ciclabili hanno portato all’abbattimento di molti alberi storici. Questo ha tolto ai cittadini l’unico filtro naturale contro l’ansia quotidiana, lasciando viali più grigi dove la mente non riesce a riposare.

La Teoria del Sovraccarico Sensoriale spiega che quando l’ambiente intorno è percepito come ostile o trascurato, l’essere umano attiva una difesa biologica. Diventa empaticamente distaccato. Si chiude in se stesso per proteggersi dal caos. A Taranto, il calo della sostenibilità e la mancanza di spazi accoglienti spingono le persone, soprattutto i ragazzi, a ritirarsi nel privato. La casa diventa l’unico rifugio, mentre la strada si trasforma in un luogo da cui fuggire. Questo deserto sociale rompe i legami tra le persone.

Infine, la Teoria delle Finestre Rotte dimostra che il degrado visivo lancia un messaggio inconscio “Qui a nessuno importa di niente”. Se l’ambiente comunica abbandono, le persone si sentono autorizzate a distruggere o a violare le regole. A Taranto, la presenza di palazzi storici e scheletri di cemento imbrigliati nei ponteggi da decenni è un moltiplicatore di disagio. Per un giovane, crescere vedendo transenne arrugginite che non cambiano mai distrugge il senso di appartenenza. L’incompiuto cronico fa sentire il cittadino abbandonato e legittima la microcriminalità come risposta normale a un contesto già “rotto”.

Questo legame tra criticità urbane e mente si trasforma in un cortocircuito pericoloso che schiaccia la popolazione su due fronti. Da un lato, l’incuria visibile crea l’illusione che lo spazio pubblico sia terra di nessuno. Il cittadino percepisce di poter fare ciò che vuole, distruggendo il rispetto per il bene comune. Dall’altro lato, le persone oneste e i ragazzi subiscono un senso di forte costrizione e impotenza. Subentra la rassegnazione: l’idea che nulla cambierà mai. Questo scenario porta inevitabilmente all’isolamento sociale. Chi ha risorse economiche e culturali trova una via d’uscita, viaggia o alla fine abbandona Taranto, alimentando la fuga dei giovani. Chi invece ha meno risorse — economiche, psicologiche o familiari — non ha vie di fuga. In queste fasce più fragili lo stress ambientale si trasforma in depressione, ansia sociale e profonda emarginazione.

Tuttavia, questo legame tra spazi e mente non deve essere per forza una condanna. Se una progettazione urbana carente stimola il disagio, una progettazione attenta ha il potere opposto: può curare. Ridisegnare le piazze, piantare nuovi alberi e restituire vita ai palazzi abbandonati non significa solo fare dei lavori pubblici. Significa fare una terapia collettiva. Taranto ha davanti a se la sfida di trasformare i suoi spazi feriti in luoghi di incontro e di riscatto. Cambiare la città è possibile. E iniziare a cambiare i quartieri è il primo vero passo per restituire speranza e futuro ai ragazzi che decidono di restare.