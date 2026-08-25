Taranto, quartetto di auto danneggiate: si cerca il colpevole

Non è escluso che il conducente del veicolo responsabile dell’impatto possa essersi allontanato dopo l’incidente senza prestare le dovute verifiche. A riportare i danni sono state un’Alfa Romeo 156 Twin Spark 1.8, una Peugeot, una Lancia Y e un furgone Fiat Ulysse.

Carambola nella notte nel centro di Taranto. Quattro veicoli parcheggiati sono stati coinvolti in un incidente all’incrocio tra via Regina Elena e via Oberdan. L’impatto ha provocato ingenti danni alle vetture, lasciando diversi residenti a fare i conti con quanto accaduto al loro risveglio.

Stando a una prima ricostruzione, un mezzo in transito avrebbe perso il controllo o comunque urtato violentemente alcune delle auto regolarmente parcheggiate lungo la strada, innescando una serie di collisioni a catena. A riportare i danni sono state un’Alfa Romeo 156 Twin Spark 1.8, una Peugeot, una Lancia Y e un furgone Fiat Ulysse.

La dinamica resta tuttavia ancora da ricostruire con esattezza. Non è escluso che il conducente del veicolo responsabile dell’impatto possa essersi allontanato dopo l’incidente senza prestare le dovute verifiche, ma su questo aspetto saranno gli accertamenti a fare chiarezza. Saranno dunque gli ulteriori accertamenti a stabilire le cause dell’incidente e a chiarire se, dopo l’impatto, il conducente si sia effettivamente allontanato dal luogo dei fatti.