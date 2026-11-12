Taranto, Regione e Jonian Dolphin Conservation insieme per proteggere i cetacei

L’assessore regionale Francesco Paolicelli in visita al centro Ketos: confronto su nuove iniziative, ricerca scientifica e tutela della biodiversità marina. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e valorizzare le competenze del territorio

Rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà scientifiche, valorizzare le competenze presenti sul territorio e sviluppare nuove iniziative per la salvaguardia della fauna marina. Sono stati questi i temi al centro del sopralluogo dell’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, nel Centro Ketos di Taranto, il centro specializzato per il recupero, la cura e l’accoglienza dei cetacei gestito dalla Jonian Dolphin Conservation ETS. La visita è stata un’occasione per conoscere da vicino le attività e le potenzialità della struttura, approfondire i contenuti della convenzione tra Regione Puglia e Jonian Dolphin Conservation e avviare un confronto sulle prospettive di collaborazione tra i due enti. L’obiettivo è dare continuità al dialogo attraverso incontri di approfondimento, iniziative comuni e nuove progettualità, mettendo in rete competenze, esperienze e conoscenze scientifiche a servizio della tutela degli ecosistemi marini. Situato nello specchio acqueo del Mar Grande, nell’area dell’Isola di San Paolo, il “San Paolo Dolphin Refuge” è destinato ad accogliere, in particolare, esemplari di delfino tursiope (Tursiops truncatus) provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee.

Con il riconoscimento regionale, la struttura entra a far parte della rete dell’Osservatorio Faunistico Regionale, ampliando il sistema pugliese dedicato al soccorso, alla gestione e alla conservazione della fauna selvatica. Primo centro in Italia e nel Mediterraneo. “Il valore di questa realtà va oltre la funzione, già importante, di accoglienza e cura dei cetacei – ha dichiarato a margine dell’incontro l’assessore Paolicelli – Qui abbiamo trovato competenze, esperienza e un patrimonio di conoscenze che possono rappresentare una risorsa per l’intero sistema regionale di tutela ambientale. Vogliamo lavorare insieme alla Jonian Dolphin Conservation per trasformare questa collaborazione in un percorso concreto, fatto di momenti di confronto, iniziative comuni e nuove progettualità. La Puglia ha un rapporto profondo con il mare e ha il dovere di valorizzarlo non soltanto come risorsa economica, ma anche come patrimonio di biodiversità da proteggere. Il nostro impegno è fare in modo che esperienze come questa non restino realtà isolate, ma diventino parte di una rete sempre più forte, capace di mettere in relazione ricerca, istituzioni e territorio. Il confronto di oggi è un punto di partenza per consolidare un rapporto di collaborazione e individuare nuove opportunità di intervento. La tutela del mare si costruisce anche così: condividendo conoscenze, mettendo a sistema le professionalità e lavorando insieme per obiettivi comuni – conclude Paolicelli. La convenzione definisce le responsabilità del soggetto gestore e il ruolo della Regione, attraverso l’Osservatorio Faunistico Regionale, nell’ambito della rete regionale per il soccorso e la gestione della fauna selvatica”.

La Jonian Dolphin Conservation è tenuta a garantire il massimo benessere degli animali ospitati, attraverso personale tecnico e veterinario specializzato e il rispetto di rigorosi protocolli scientifici, sanitari, di biosicurezza e alimentazione. Tra gli aspetti qualificanti dell’accordo figurano il monitoraggio ambientale continuativo dell’area, la salvaguardia dell’ecosistema marino e la trasmissione annuale alla Regione di una relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte, sulle condizioni degli esemplari ospitati e sui risultati dei controlli ambientali. Le attività di educazione e sensibilizzazione, comprese quelle rivolte alle scuole, saranno realizzate esclusivamente in modalità virtuale attraverso la Control Room del centro KETOS, senza accesso diretto del pubblico alla struttura e senza attività di spettacolo, nel pieno rispetto delle esigenze degli animali. La Regione assicurerà il supporto istituzionale e le attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti. Inoltre supporterà il centro per l’iscrizione definitiva in Banca Dati Nazionale procedura necessaria all’avvio operativo del centro. Si precisa che la convenzione non comporta oneri finanziari diretti per il bilancio regionale: i costi di realizzazione, gestione, manutenzione, sorveglianza sanitaria e cura degli animali sono interamente a carico della Jonian Dolphin Conservation. (Fonte Regione Puglia)