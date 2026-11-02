Taranto ricorda i Caduti dell’Arma: tre cerimonie in memoria dei Carabinieri

Momenti di raccoglimento e commemorazione in città per rendere omaggio a Salvo D’Acquisto, Ugo De Carolis ed Emanuele Basile. Alle celebrazioni hanno partecipato il comandante provinciale Antonio Marinucci e i familiari dei militari caduti

Tre cerimonie commemorative per rendere omaggio ai Carabinieri che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Taranto ha ricordato i Caduti dell’Arma attraverso una serie di iniziative dedicate alla memoria di quanti hanno servito lo Stato fino all’estremo sacrificio, lasciando una testimonianza di coraggio, dedizione e fedeltà alle istituzioni.

Il primo appuntamento si è svolto presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove è stata commemorata la figura del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. In suo onore è stato deposto un omaggio floreale ai piedi della stele che ne custodisce il ricordo, quale segno di riconoscenza per il sacrificio di uno dei protagonisti più rappresentativi della storia dell’Arma dei Carabinieri.

Le celebrazioni sono proseguite presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e negli adiacenti giardini intitolati al Capitano Emanuele Basile. In occasione della commemorazione dei defunti, è stato rivolto un pensiero a tutti i militari scomparsi durante il servizio, con un particolare omaggio al Maggiore Ugo De Carolis, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, e al Capitano Emanuele Basile, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Antonio Marinucci, i familiari dei militari caduti, i rappresentanti dei reparti del Comando Provinciale e una delegazione di Carabinieri in congedo. Accompagnato dai familiari presenti, il colonnello Marinucci ha deposto una corona d’alloro nell’androne della caserma, dinanzi alla targa commemorativa dedicata al Maggiore Ugo De Carolis. Un secondo omaggio è stato reso al Capitano Emanuele Basile, con la deposizione di una corona ai piedi della statua collocata nei giardini che portano il suo nome, nelle immediate vicinanze della sede del Comando.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei familiari dei Caduti, che hanno condiviso con i rappresentanti dell’Arma un momento di raccoglimento e memoria. La loro partecipazione ha richiamato l’attenzione anche sulla dimensione umana del sacrificio dei militari, sulle famiglie che ne custodiscono il ricordo e sul legame che continua a unirle all’istituzione. Nel corso delle commemorazioni è stato inoltre dedicato un momento di preghiera a tutti i Carabinieri deceduti nell’adempimento del dovere. La benedizione è stata impartita da don Antonio Panico, della chiesa di Sant’Antonio, e da don Antonello Bruno, viceparroco della Cattedrale di San Cataldo.

A chiudere le celebrazioni è stata la lettura della Preghiera del Carabiniere, che ha accompagnato l’ultimo momento di raccoglimento della giornata. Le iniziative hanno rappresentato non soltanto un’occasione per ricordare i militari scomparsi, ma anche per rinnovare la vicinanza dell’Arma alle loro famiglie e riaffermare i valori di legalità, giustizia e servizio alla collettività. Un patrimonio di testimonianze che continua a essere tramandato alle nuove generazioni, affinché il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese rimanga vivo nella memoria della comunità.